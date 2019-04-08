Кризис веры позади: украинцы перестают бояться хранить деньги в банках

Люди хранят деньги на счетах до востребования и коротких вкладах

Доверие возвращается. Украинцы хранят в банках больше денег в гривне, чем в иностранной валюте.

Кризис веры позади: украинцы перестают бояться хранить деньги в банках Коновалова Христина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/496/97a/5ca49697af237.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/496/97a/5ca49697af237.png 2019-04-08T07:00:00+03:00 Финансы Люди хранят деньги на счетах до востребования и коротких вкладах

Многие украинцы опасаются возможного наступления кризиса в 2019 году, ведь об этом постоянно предупреждают отечественные и иностранные эксперты. В такой ситуации люди обоснованно задаются вопросом: можно ли хранить кровные на депозитах в банках, ведь они, возможно, станут неплатежеспособными, как в 2014-м? "Сегодня" решили разобраться, каково самочувствие финсистемы страны и готовы ли наши банки к новым вызовам. Помогли нам в поиске ответов аналитики Нацбанка и независимые эксперты.

Доверие к гривне

Доверие граждан к банкам и гривне возвращается, отмечают в пресс-службе НБУ.

"Объемы гривневых депозитов населения даже превысили докризисный уровень. Так, в начале июля 2013-го население хранило на счетах 231 млрд грн, а в январе-2014 объем депозитов в нацвалюте достиг 258 млрд грн. В начале же 2019-го украинцы предпочитали хранить в банках уже 289 млрд грн", — говорят в НБУ.

Но доверять банкам деньги на длительный срок люди все еще не спешат, предпочитая открывать гривневые счета "до востребования" и краткосрочные депозиты. Так, в начале года на вкладах "до востребования" находилось 142 млрд грн, на депозитах до года — 111 млрд, а на депозитах от 1 до 2 лет — лишь 2 млрд. То же самое — со счетами в валюте: 62 млрд грн хранят на валютных счетах "до востребования", 99 млрд — на депозитах до года, и лишь 75 млрд — на депозитах от 1 до 2 лет.

"Вклады в инвалюте росли весь прошлый год в периоды валютных колебаний. Так, в 3-м квартале 2018-го произошло временное перетекание гривневых средств в валютные. Но благодаря стабилизации курса и повышению отдельными банками процентных ставок по депозитам в нацвалюте, в октябре — ноябре 2018-го срочная гривневая депозитная база восстановилась", — отмечают в пресс-службе.

Сегодня именно остатки на текущих счетах обеспечивают основной прирост средств населения в банках, особенно на тех, куда поступают зарплаты и соцвыплаты.

"Значительная часть средств, которая попадает на счета физлиц в банках, — это зачисление наличных. Такие поступления менее стабильны, чем безналичные, которые формируют выплаты зарплат и соцпомощи", — уточняют в НБУ.

Реформы

Чтобы доверие людей к банкам восстановилось, НБУ в свое время реализовал ряд реформ.

"Во-первых, рынок был очищен от неплатежеспособных банков. Были также ужесточены требования к прозрачности структуры собственности банков, минимизированы операции по кредитованию лиц, связанных с банками. Еще НБУ ввел для банков подход know your client и ужесточил требования к капиталу. Во-вторых, регулятор внедрил риск-ориентированный подход к надзору за банками и изучил бизнес-модели банков, чтобы понимать их жизнеспособность. Также ведется работа по усилению корпоративного управления в банках, что позволит сделать банки устойчивее", — говорят в пресс-службе.

Еще регулятор усиливает устойчивость всей финсистемы. Для этого была введена ежегодная оценка стабильности банков, результаты которой отражают устойчивость учреждений к возможным кризисам в будущем. Также оценивается новый норматив LCR: он показывает, насколько способен банк рассчитаться с вкладчиками в кризисных условиях, когда отток средств продолжается 30 дней.

"Банки надо очистить от рисков"

Останавливаться на достигнутом НБУ не собирается и уже разработал "Стратегию макропруденциальной политики".

"В ней описано, что и как делать НБУ, чтобы обеспечить финстабильность, необходимую для экономического роста. Стратегия направлена ​​на обеспечение финстабильности путем повышения устойчивости системы и недопущения накопления рисков", — поясняют в пресс-службе.

Как это работает? В процессе деятельности финсистемы возникают риски, которые могут быть неочевидны в конкретный момент времени или с точки зрения деятельности отдельного банка.

"Но они могут иметь долгосрочные последствия для финсистемы в целом", — уточняют в Нацбанке.

Сейчас такими рисками, в частности, остаются: высокий уровень долларизации, госкапитала в секторе, неработающих кредитов и т. д.

"В таких случаях Нацбанк предупреждает участников рынка о вероятности риска и возможных к применению мер", — поясняют в НБУ.

Эксперты считают антикризисные меры НБУ по обновлению финсектора эффективными.

"По сравнению с 2014-м, украинские банки стали устойчивее. Но и сами банки, нужно сказать, извлекли уроки из прошлого кризиса. Они внимательно оценивают вызовы. Поэтому если наступит кризис, банки пройдут их с меньшими потерями, чем в 2014—2015 годах", — уверен экономист Иван Никитченко.

Но эксперт сомневается, что доверие украинцев к банкам восстановилось полностью:

"Если оценивать сбережения, большая их часть — это вклады до востребования или на короткие сроки. То есть люди готовы снять деньги в любой момент. И боятся оставлять их надолго", — поясняет Никитченко.

Впрочем, есть отдельные банки, которые своими действиями помогают вернуть населению доверие к финансовому сектору.

При этом ранее стало известно, что в Украине продлили ликвидацию еще четырех банков. Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию банков "Софийский" и "Петрокоммерц-Украина", а также Укрбизнесбанка и Укринбанка. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Фонда.

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АВТОР: Коновалова Христина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.