Крупнейшая в мире платежная система зашла в Украину

Сегодня, 18:11

Нацбанк согласовал деятельность компании, которая выпускает 80% платежных карт по всему миру

Фото: TaiCIWJHai King Tung
Фото: TaiCIWJHai King Tung

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал условия и порядок деятельности в Украине китайской международной платежной системы UnionPay International. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Крупнейшая в мире по количеству эмитированных платежных карт международная платежная система UnionPay International выходит на украинский рынок. 12 ноября комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем Национального банка Украины согласовал условия и порядок ее деятельности в Украине", – отметили в НБУ.

  • UnionPay – китайская платежная система, основанная в 2002 году. Является крупнейшей в мире по количеству финансовых операций и выпущенных карт – по этому показателю превосходит Visa и MasterCard. Карты UnionPay эмитируются в более чем 40 странах, система обслуживает 80% всех карт в мире.

На первом этапе платежная система UnionPay International предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам UnionPay. В будущем планируется и выпуск платежных карточек UnionPay банками Украины.

"Выход ведущего мирового игрока раз подтвердит привлекательность и перспективность Украины для инвесторов", – подчеркивают в НБУ.

Кроме UnionPay, в Украине работают международные платежные системы Visa, Western Union, Master Card, MoneyGram. Также японская платежная система JCB задумалась о начале работы в Украине.

К слову, Нацбанк еще в 2015 году предпринял ряд шагов для того, чтобы упростить заход в Украину международным платежным системам – таким, как PayPal и GoogleWallet.

Однако ранее стало известно, что международная система денежных переводов PayPal не хочет заходить в Украину. PayPal – это детище Илона Маска, международная электронная платежная система, основанная в 1998 году. На сегодняшний день PayPal – самый распространенный в мире способ расчетов в интернете. Сейчас PayPal используют более 230 млн человек в двух сотнях стран мира.
НБУ, Украина, Visa, MasterCard, PayPal, платежная система, UnionPay

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"Сегодня"

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