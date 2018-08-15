Крым окончательно остался без карточек Visa и MasterCard – СМИ

В аннексированном Россией Крыму окончательно перестали обслуживаться карты международных платежных систем Visa и MasterCard, работа которых на полуострове официально прекратилась в 2015 году. Выпуск и поддержку карт закрыл Генбанк – последнее российское финучреждение в Крыму, которое работало с этими карточками.

В Генбанке призвали клиентов переходить на карты российской системы "Мир", которыми практически нельзя рассчитаться за границей.

Генбанк входит в группу Банка России и находится под западными санкциями. Как сообщал Reuters со ссылкой на call-центр банка, решение о прекращении обслуживания карт Visa и MasterCard вступило в силу только 14 августа 2018 года, хотя санкции были введены еще в 2014-2015 годах. Сотрудница call-центра затруднилась ответить на вопрос, почему карты Visa и MasterCard решено заблокировать лишь сейчас.

Летом 2014 года из-за санкций Visa и MasterСard прекратили обслуживать карты нескольких российских банков. Но несколько источников сообщали Reuters ранее, что крымские банки все равно эмитируют и обслуживают карты международных платежных систем на территории полуострова. Это позволял делать запас карт, выпущенных до санкций, и созданная Центробанком РФ Национальная система платежных карт (НСПК), которая, согласно новым законам РФ, обрабатывает все платежи.

"Санкционные банки имеют преимущества в НСПК – если ты в списке, то сразу становишься принципиальным членом платежной системы и подключен к ней напрямую – ни международные платежные системы, ни даже банк-спонсор не будут видеть, сколько у тебя карт и операций по ним", – сказал источник в одном из банков, находящихся под санкциями. Пресс-служба НСПК отказалась от комментариев.

Visa сообщила, что не ведет деятельности на территории Крыма, а Mastercard заверил, что "действует в соответствии с введенными санкциями".

Ранее карты Visa и MasterCard в Крыму выпускал также банк "Рублев", но в июне этого года Центробанк РФ отозвал у него лицензию.

В марте 2014 года после введения войск в Крым Россия организовала там псевдореферендум, после чего в нарушение международных норм аннексировала полуостров. В ответ на такое нарушение норм международного права международное сообщество ввело санкции против Москвы. Санкции были расширены после того, как Россия начала агрессию на Донбассе. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".