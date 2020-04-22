Куда вложить деньги во время карантина и сколько можно заработать

После окончания эпидемии коронавируса украинцев может ожидать жесткий экономический кризис – это прогнозируют экономисты и не скрывают украинские власти. Дефолта не случится, но нужно продолжать сотрудничество с МВФ. Как встретить трудности максимально подготовленным и преодолеть их с минимальными потерями, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты: глава Секретариата совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, руководитель отдела аналитики ГК "Forex club" Андрей Шевчишин и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Что спасаем

Отметим: речь пойдет о небольших суммах, которые останутся у кого-то, когда новая зарплата уже получена, а предыдущая не вся потрачена. Либо у кого-то заканчивается депозит в банке и надо решить: продлить его в той же валюте, либо перевести в более твердую. Наконец, стоит ли уйти от денег и вложиться в банковские металлы и так далее. То есть, надо понять, во что сейчас выгоднее инвестировать свободные средства.

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Конечно, они есть не у всех, особенно сейчас, когда многие потеряли работу. Но, по данным социсследований, от кризиса пока не пострадал каждый третий и даже больше – 36% респондентов ответили, что их доходы пока не изменились.

Что нам обещают власти

Все инстанции говорят о падении ВВП в 2020 году почти на 4% и росте инфляции. Хотя еще в январе обещали рост ВВП на 2,9%. Эксперты говорят о том, что коронавирус обвалит экономику Украины на 6%.

До эпидемии озвучивалось повышение цен на 5-5,5% за год, но в обновленном макроэкономическом прогнозе правительство насчитало 8,7%, а Нацбанк – 11%.

Среднегодовая зарплата вырастет до 11 тыс. грн или на 4,8%, что вдвое меньше темпов роста цен. Напомним: по итогам 2019 года среднемесячная зарплата составила 10497 грн. То есть, в этом году, с учетом роста цен, средний украинец сможет купить на свою зарплату меньше товаров и услуг, чем в прошлом.

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И последнее – курс доллара. В предложенном Кабмином обновленном проекте госбюджета на 2020 год заложен среднегодовой курс 29,5 грн/доллар (ранее был заложен курс 27 грн/доллар). Чтобы на него выйти, надо, чтобы доллар подорожал во втором полугодии до 30,5 гривен.

Если "лишних" денег – кот наплакал

Олег Пендзин говорит, что много заработать на небольших суммах не получится. Поэтому максимум, что можно сделать – вложить их в покупки, либо продукты. И то при условии, что это не последние сбережения, что-то стоит держать и "под матрасом".

Излишки менее 1000 грн стоит "инвестировать" в продукты длительного хранения: крупы, муку, кофе, чай, но не более чем 5-6 месячный запас, иначе это все испортится. Либо в промтовары: та же туалетная бумага, бытовая химия.

"Инвестирование в продукты – это рациональное ведение домашнего хозяйства, – отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Например, гречка стоила 25 грн/кг, сейчас она стоит 40 грн/кг. И тот, кто купил 5 кг гречки, уже "инвестировал". Но прежде, чем покупать впрок продукты и долго не портящиеся товары домашнего потребления, надо понять, насколько они необходимы для выживания. Вряд ли стоит закупать на все деньги красную или черную икру, пока она не подорожала".

Если продуктов уже излишек, то Олег Пендзин советует небольшие суммы держать в банке на текущем гривневом счету, а не дома, где их могут похитить воры. Проценты там небольшие, до 5% годовых, но снять деньги можно в любой момент.

Куда пристроить "десятку"

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Если ориентироваться на сумму, не превышающую 10 тыс. грн, то список вариантов тоже ограничен.

"Классический вариант – банковский депозит, – говорит руководитель отдела аналитики ГК "Forex club" Андрей Шевчишин. – При нынешнем усредненном курсе доллара 27,5 грн/доллар и усредненной действующей процентной ставке в банках по депозитам в гривне, равной 13% годовых, получается, что, положив сейчас на депозит 10 тыс. грн, через год можно заработать 1300 грн. В долларах 10 тыс. грн – это примерно 363 доллара. Если курс вырастет за год на 3,5 грн, до 31 грн, то получится практически такой же доход (+1253 грн) при условии, что валюта будет лежать под матрасом. Если же открыть валютный депозит, по которому средний процент годовых 3%, то у вас будет уже 374 доллара, то есть в гривнях заработок составит 1594 грн, почти на 300 грн больше, чем по гривневому депозиту. То есть, получается, что валютный депозит сейчас выгоднее гривневого".

По мнению Шевчишина, из-за эпидемии коронавируса и, как следствие, падения украинской экономики, курс 31 грн/доллар через год вполне возможен.

Олег Пендзин более скептичен. Он напомнил, что в 2019 году доллар неожиданно подешевел, хотя экономических предпосылок к этому, вроде бы, не было. Но сработал фактор, не учтенный аналитиками в достаточной мере – это дополнительные миллиарды долларов от трудовых мигрантов (за 2019 год – около $12 млрд, более чем двукратный рост). Эти деньги пошли через обменники на валютный рынок, обвалив курс.

"Инвестиция – это то, что должно впоследствии принести доход, – акцентировал Олег Пендзин. – Раньше украинцы каждую свободную гривню вкладывали в доллары, так считалось, что дешеветь валюта США точно не будет. Но последние два года показали обратное: если в декабре 2018 года доллар стоил 28,5 грн, то в декабре 2019-го уже 23,5 грн/доллар. Да и сейчас курс 27,5 грн/доллар. Получилась отрицательная инвестиция. И не факт, что к осени, после возможного окончания эпидемии коронавируса, наши заробитчане опять не поедут за границу – восстанавливать пошатнувшиеся экономики восточно-европейских стран, а не украинскую экономику. Ведь не секрет, что за рубежом заработки выше в разы, чем у нас. Трудовые мигранты снова наполнят украинский рынок валютой, и доллар снова просядет. Поэтому не обязательно, что вложившись сейчас в доллары, можно через год получить прибыль больше, чем от гривневого депозита в надежном банке".

А если купить золото?

Еще вариант – банковские металлы. Но, по словам экспертов, такой вариант очень "долгоиграющий". Получить прибыль, купив золотые или серебряные слитки (последние намного доступнее, слиток серебра весом 500 г можно приобрести за 7800 грн, это в сто раз дешевле, чем золото), возможно только через пять лет и более.

Да и разница между ценой покупки и продажи золота в слитках очень высокая – до 10% стоимости. То есть, если драгметалл не подорожает на 10%, заработать на этом не удастся. А такое возможно, как правило, через лет пять и более. Еще менее выгодно вкладывать деньги в инвестиционные золотые монеты небольших номиналов и веса (менее одной унции, это 31,1 г): разница между ценой их продажи и покупки составляет 12% и больше.

Во что эксперты не советуют инвестировать – в ювелирные изделия из драгметаллов. Причина – низкая ликвидность: быстро продать "кольца и браслеты" можно лишь по цене лома, это примерно вдвое дешевле, чем было за них уплачено.

Сыграть по-крупному

Наконец, глава Секретариата совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский советует не увлекаться заработками на мелких суммах, так как доход по ним намного ниже, чем при инвестициях на десятки тысяч гривен и тысячи долларов. Такие инвестиции возможны, если несколько не очень состоятельных людей объединят свои небольшие капиталы.

По словам Забловского, в условиях кризиса появляются дополнительные возможности для заработка, инвестирования в различные финансовые инструменты, например, валюту (гривня-доллар, гривня-евро), акции международных компаний.

"Благодаря повышенной волатильности (колебаниям курса) валютного и рынка акций в условиях экономической неопределенности, появляются возможности для физических лиц заработать на этих колебаниях, причем сейчас это можно делать онлайн и не обладая значительными ресурсами, – говорит Андрей Забловский. – При этом нужно понимать: чем выше волатильность, тем больше возможности не только заработать на разнице курсов, стоимости акций, но и выше риски потери больших сумм. Универсальная рекомендация для тех, кто хочет инвестировать в условиях кризиса – инвестируйте в первую очередь в свое развитие, либо своих детей. Это обучение, новые навыки, инновационные идеи, программы личностного роста".

Андрей Шевчишин конкретизировал практическую сторону таких инвестиций.

"Минимальная сумма для эффективной покупки украинских гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) – 50 тыс. грн при доходности 17% и выше, которые, к тому же, не облагаются налогом (минус 19,5 грн с каждых 100 грн прибыли), – анализирует Шевчишин. – Сейчас на этом рынке сложилась благоприятная ситуация: многие нерезиденты хотят избавиться от украинских ОВГЗ даже с дисконтом (скидкой). Нацбанк недавно обеспечил возможность покупки на внутреннем рынке для физлиц, приняв соответствующее постановление. Поэтому складчина, допустим, впятером – вполне реальный вариант".

Еще Андрей Шевчишин напомнил о криптовалютах. Их уже в мире сотни, самая известная и якобы надежная – это биткоин. Целый биткоин стоит дорого, но можно купить, допустим, одну сотую биткоина. Однако дилетантам, да еще с небольшими деньгами, этот рынок мало доступен, и вы на нем скорее потеряете, чем заработаете. К тому же, все операции происходят в интернете. То есть, как минимум, надо сперва освоить платежные системы.

Выводы

Излишки менее 1000 грн стоит "инвестировать" в долго не портящиеся продукты либо в промтовары. При уже обещанной властями инфляции в 10-11% – а по мнению экспертов, может быть и 15% – все это через год будет стоить намного дороже. Особенно продукты, ведь рост цен на них у нас прочти всегда опережают среднюю инфляцию.

Суммы от 5 до 10 тыс. грн можно отложить на гривневый депозит или купить валюту. И в том, и в другом случае присутствуют риски, но какой-то доход будет.

Если хотите "играть по-крупному", на десятки и сотни тысяч, а своих денег нет – делайте складчину, привлекайте родных, друзей, покупайте ценные бумаги, акции, криптовалюту. Прибыль, естественно, поделите пропорционально вкладу каждого. Но и возможные убытки тоже.

Легко ли купить ОВГЗ, сколько можно на них заработать и как не прогореть – смотрите в сюжете "Сегодня":

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