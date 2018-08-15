Купюры номиналом ноль евро оказались неожиданно популярными в Германии

Сегодня, 08:07

На банкноте изображен портрет Карла Маркса

Ноль евро с Карлом Марксом. Фото: AFP
Ноль евро с Карлом Марксом. Фото: AFP

Банкноты номиналом ноль евро, выпущенные к 200-летию Карла Маркса в его родном городе Трире, пользуются неожиданно высоким спросом. Продано уже более 100 тыс. экземпляров сувенирных евро с портретом немецкого философа, социолога и экономиста, сообщает dpa.

"Купюры, которые можно приобрести за три евро, пользуются повышенным спросом. Никто не ожидал, что они будут так популярны", – заявил управляющий Trier Tourismus und Marketing, занимающейся распространением сувенирной продукции в Трире, Ханс-Альберт Беккер.

Банкноты разошлись уже более чем по 40 странам. Особенно охотно их приобретают в Азии: только в Китай было отправлено порядка 25-30 тыс. штук. В частности, их заказывают фирмы в качестве подарков сотрудникам.

Минимальный объем заказа составляет пять банкнот. Стоимость пересылки заказа весом не более 50 грамм составляет два евро, отмечает Deutsche Welle. Фиолетовые банкноты номиналом ноль евро и размером чуть больше 20-евровой купюры очень похожи на настоящие деньги, отпечатанные на защищенной от подделок бумаге с водяными знаками, голограммами, медными полосами и индивидуальными серийными номерами из 10 знаков.

До этого в Германии уже печатали официальные сувенирные банкноты в ноль евро – на них был изображен учебный парусник ВМФ Германии "Горх Фок II" 1958 года, портом приписки которого является город Киль. В 1961-1990 годах этот корабль был изображен на купюре 10 марок немецкого Бундесбанка. 

Ранее в Австрии также выпустили купюру номиналом ноль евроНа лицевой стороне банкноты изображен австрийский композитор и представитель венской классической музыкальной школы Йозеф Гайдн (1732-1809). У банкноты есть все необходимые степени защиты единой европейской валюты. Кроме того, купюра в ноль евро печатается в лицензированной типографии.

"Банкнота не просто выглядит как настоящая купюра, это и есть настоящая купюра", – подчеркнули власти Айзенштадта.

Карл Маркс, родившийся в Трире 5 мая 1818 года, считается наиболее известным уроженцем этого города, и 200-летие философа, ставшего одним из основателей коммунистической идеологии, отмечают здесь с большим размахом.
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Интерфакс-Украина

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