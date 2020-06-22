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Курс держит позиции: чего украинцам ждать от доллара

22 июня, 10:46

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аналитик рассказал о ситуации на валютном рынке

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 22 июня на межбанковском валютном рынке Украины торгуется на уровне 26,75 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Ключевым драйвером рынка выступает постановление Кабмина об ужесточении карантинных мер в связи с рекордным ростом новых заражений COVID-19. Угроза сворачивания деловой активности вновь становится существенной, и отразится на экономическом росте. Но при усилении негативных факторов, курс может остаться стабильным из-за отсутствующего спроса на валюту со стороны мелкого и среднего бизнеса, импортеров и населения", – считает Шевчишин.

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При этом, по его словам, улучшение оценок падения ВВП Украины в первом квартале 2020 года, не оказало влияния на рынок. Так, в квартальном выражении ВВП уменьшился на 0,7%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – на 1,3%.

"Вероятно, в ближайшее время курс гривни останется в текущем диапазоне 26,6-26,8 гривни за доллар", – резюмировал аналитик.

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Напомним, ранее рыночные аналитики предупреждали, что гривня оказалась под давлением. Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс межбанк курс гривни курс доллара валютный рынок Андрей Шевчишин прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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