Курс доллара-2020: в Нацбанке назвали три ключевых фактора

Гривня укрепилась по отношению к доллару на 4% за месяц и на 15% с начала года – курс доллара в Украине бьет антирекорды. При этом не сбылся ни один прогноз экспертов – как украинских, так и международных. Поэтому предсказывать курс доллара на 2020 год бессмысленно, объяснил в интервью сайту "Сегодня" замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"Прогнозировать – неблагодарное дело. Практически все аналитики и эксперты, которые прогнозировали курс, не угадали его ни в прошлом году, ни в этом", – отметил он.

Впрочем, Чурий перечислил факторы, которые будут оказывать влияние на устойчивость гривни в следующем году. В первую очередь, это иностранные инвестиции.

"Я скажу так. Если, опять-таки, сравнивать Украину с восточно-европейскими странами 20-летней давности, тогда эти страны тоже были значительно недоинвестированы. К ним начали приходить инвестиции только после проведения экономических реформ. И это приводило, в частности, к усилению курса их валют. В сравнении с нашими соседями, в Украине до недавнего времени тоже не было реальных реформ, скорее, их имитация. Но если мы сегодня будем проводить реформы, я верю, что к нам тоже начнут приходить серьезные инвестиции и мы сможем через какое-то время догнать наших европейских соседей. При этом инвестиции – очень важный фактор, который влияет на курс. Если будут инвестиции – значит, будет достаточное предложение валюты на рынке", – объяснил замглавы НБУ.

Второй фактор – цены на украинские экспортные товары. Ведь если они снизятся, объем валюты в стране тоже уменьшится.

"Нельзя сказать, что сегодня цены на наши экспортные товары находятся на высоком уровне, даже если сравнить с предыдущими годами. Вероятность дальнейшего существенного снижения цен на наши товары не так высока. При этом даже в такой не очень благоприятной ситуации объемы экспорта продолжают расти, что говорит о повышении уровня производительности экономики. Если же рост мировой экономики будет замедляться и дальше, то центробанки развитых стран будут уменьшать свои учетные ставки. Это будет также иметь позитивный эффект на украинскую экономику, так как привлекать внешние ресурсы станет дешевле", – подчеркнул Чурий.

Третьим важным фактором остается стоимость денег внутри страны.

"Учетная ставка НБУ будет снижаться. Если инфляция к концу следующего года продолжит находиться на уровне близком к 5%, то мы снизим учетную ставку до уровня около 9%. Это даст возможность Министерству финансов привлекать средства еще дешевле, чем сегодня", – добавил Чурий.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – О курсе гривни в 2020-м, процентах по депозитам и грядущем кризисе: интервью с замглавы НБУ, часть 2

Напомним, сегодня, 18 декабря, курс доллара в Украине упал на новый минимум и составил 23,47 грн. Последний раз доллар в Украине стоил дешевле 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар.

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