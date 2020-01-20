Курс доллара будет расти: украинцам озвучили прогноз

Эксперт рассказал, чего ждать от гривни в ближайшую неделю

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За прошедшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка – на 0,9-1,2%. Так, официальный курс НБУ повысился с 23,97 грн до 24,25 грн (на 20 января), спрос/предложение на межбанке – с 24,05/24,10 до 24,27/24,31 грн, средние курсы в банках – с 23,82/24,14 до 24,11/24,39 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, на минувшем неделе спрос на валюту устойчиво превышал ее предложение.

"На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн", – спрогнозировал Иосуб.

Напомним, ранее Нацбанк провел опрос руководителей украинских предприятий и выяснил, что бизнес ждет курса доллара выше 27 гривен. При этом .олее трети украинских компании рассчитывают на рост объемов производства.

Кроме того, новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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