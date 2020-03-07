Пружина слишком долго была натянута: курс доллара может резко прыгнуть

Эксперты говорят, что надо готовиться к курсу выше 25 гривен за доллар

На уходящей неделе доллар вновь опроверг прогнозы экспертов о вялотекущей стабильности курса, но виной тому послужили форс-мажорные обстоятельства: отставка Кабмина и прогнозы политэкспертов о возможной скорой смене главы Нацбанка и всех его топ-менеджеров.

На этот раз к двум нашим традиционным экспертам – это член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин – присоединился третий: президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Они разъяснили причины такого поведения доллара и оценили возможные тренды на следующую неделю.

Что произошло с курсом за неделю

Уходящая неделя началась ослаблением наличной гривни, которая за два дня потеряла сразу 37 копеек (до 25 грн/доллар) в продаже и 33 копейки в покупке (24,72 грн/доллар). То есть спред (разница между курсом покупки и продажи) расширился на 4 копейки: в ситуации, когда доллар укрепляется, банкиры стараются купить его подешевле, а продать подороже. При этом был преодолен психологический барьер в 25 грн/доллар, некоторые банки подняли курс продажи даже до 25,10.

Но в среду, когда старый Кабмин ушел в отставку и быстро был назначен новый Кабмин, рынок отреагировал небольшим снижением курса – до 24,93 грн/доллар в продаже. Тренд продолжился в четверг (24,80), но в пятницу он изменился на противоположный, продажа была уже по более высокому курсу – 24,93 грн/доллар (+13 коп.). Курс покупки также вырос в пятницу до 24,64 грн/доллар (+11 коп.). Вот такие получились "американские горки" с американской валютой.

Отметим, что спред в пятницу расширился еще на две копейки, а это может свидетельствовать: банкиры не верят в то, что гривня вскоре укрепится.

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При этом Нацбанк всю неделю отставал с установлением официального курса гривни к доллару: в понедельник, когда наличные доллары уже продавали по 24,84 гривни, курс НБУ был 24,59, во вторник продажа по 25 гривен – курс НБУ 24,82, в среду – откат продаж до 25,93, а у НБУ – 25,94, в четверг разница еще больше – продажа налички по 24,80, а курс НБУ – 24,89. В пятницу курс НБУ снова упал до 24,74 притом что на наличном рынке он "ломал ограничитель" в 25 грн/доллар и таки сломал его, дойдя до 25,04.

На вторник, 10 марта (напомним: в понедельник, 9 марта, в Украине выходной в связи с тем, что праздничный день 8 марта выпал на субботу), регулятор установил курс 24,92 грн/доллар. То есть ослабил гривню на праздники.

Главные причины изменений

По словам Андрея Шевчишина, отставка премьера, смены в экономическом блоке правительства, смена главы НБУ – для рынка это всегда болезненные темы.

"Во всех случаях речь идет о возможной смене политики, в том числе экономической, монетарной, – говорит Андрей Шевчишин. – Первой реакцией обычно становится падение курса, фондового рынка, доходности облигаций. Инвесторы занимают выжидательную позицию и не спешат делать новые вложения. Если слухи не оправдываются, рынок быстро восстанавливается, если нет – сохраняет свою волатильность (размах колебаний) до тех пор, пока не будет ясности в политическом будущем. При этом, в зависимости от новых лиц, он может отреагировать как негативно, так и позитивно".

С Андреем Шевчишиным согласен и Олег Пендзин, по словам которого, вся неделя прошла под знаком непонимания рынком, какими теперь будут действия властей: курс гривни продолжат удерживать или позволят уйти в "свободное плавание". Отсюда и "горки" – то вверх, то вниз.

Александр Охрименко добавил, что на снижение курса гривни повлияла не только политика, но и рост спроса на валюту на межбанке в связи с двумя крупными выплатами нашим Минфином: 1 марта по еврооблигациям на $419 млн, а 4 марта были погашены гривневые ОВГЗ на 4,2 млрд грн, по которым вышли сроки обращения.

"На две трети погашенной суммы нерезиденты купили новые ОВГЗ, около трети гривни были потрачены нерезидентами на покупку валюты, что также ослабило гривню", – анализирует Охрименко.

Чего ожидать на будущей неделе

Андрей Шевчишин ожидает, что на короткой послепраздничной неделе курс удержится на отметке 25 гривен за доллар с возможной девальвацией.

"Но девальвация гривни на следующей неделе может быть резкой, рывками, как и на предыдущей неделе. Этого нельзя допустить, чтобы не вызвать панику и ажиотаж со скупкой валюты. "Пружина" слишком долго была затянута, поэтому ее стоит плавно отпустить, пока она не лопнула. Надеюсь, что премьер и новые члены правительства это понимают. Умеренно ослабленная гривня поддержит экспортеров и увеличит доходы бюджета от налогов, взимаемых в валюте", – резюмировал Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин напомнил, что в период с 10 по 13 марта Украину ждут новые крупные выплаты по обязательствам:11 марта – платеж по ОВГЗ на 950 млн грн, 13 марта – выплата МВФ 407 млн долларов, что станет важным фактором ослабления гривни.

"Вся следующая неделя пройдет примерно в такой же динамике, как и предыдущая. Курс наличной гривни удержится в таком коридоре: продажа – 25-25,1 грн/доллар, покупка – 24,7-24,8 грн/доллар", – конкретизировал Олег Пендзин.

А вот Александр Охрименко уверен: Нацбанк не допустит дальнейшего подъема курса выше 25 гривен за доллар и даже попытается его снизить.

"Валюты в стране достаточно, на рынок влияют только политические события. Нацбанку даже не нужно продавать на межбанке значительные объемы долларов (200-300 млн), чтобы удержать курс", – сказал Охрименко.

Продавать или покупать валюту

Два эксперта – Олег Пендзин и Андрей Шевчишин – говорят о долгосрочном тренде на ослабление гривни. Поэтому, по их мнению, стоит постепенно переводить гривневые сбережения в валюту.

"Можно прогнозировать, что в ближайшее время национальная валюта продолжит устойчивое девальвационное движение в зону 25 грн за доллар, – говорит Шевчишин. – Поэтому те, кто купит на следующей неделе доллары или евро по выгодному курсу, впоследствии окажутся в выигрыше".

Сдавать имеющуюся валюту без особой необходимости аналитики не советуют – только под конкретные немедленные траты в гривне.

А вот Александр Охрименко видит на следующей неделе "вялотекущую" ревальвацию гривни с небольшими колебаниями вверх-вниз, по причине которой от конвертации валют следует воздержаться.

Смотрите, какой нынче курс гривни в "рыбьих хвостах":

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