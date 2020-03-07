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Пружина слишком долго была натянута: курс доллара может резко прыгнуть

7 марта, 07:52

Александр Панченко

Эксперты говорят, что надо готовиться к курсу выше 25 гривен за доллар

На уходящей неделе доллар вновь опроверг прогнозы экспертов о вялотекущей стабильности курса, но виной тому послужили форс-мажорные обстоятельства: отставка Кабмина и прогнозы политэкспертов о возможной скорой смене главы Нацбанка и всех его топ-менеджеров.

На этот раз к двум нашим традиционным экспертам – это член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин – присоединился третий: президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Они разъяснили причины такого поведения доллара и оценили возможные тренды на следующую неделю.

Что произошло с курсом за неделю

Уходящая неделя началась ослаблением наличной гривни, которая за два дня потеряла сразу 37 копеек (до 25 грн/доллар) в продаже и 33 копейки в покупке (24,72 грн/доллар). То есть спред (разница между курсом покупки и продажи) расширился на 4 копейки: в ситуации, когда доллар укрепляется, банкиры стараются купить его подешевле, а продать подороже. При этом был преодолен психологический барьер в 25 грн/доллар, некоторые банки подняли курс продажи даже до 25,10.

Но в среду, когда старый Кабмин ушел в отставку и быстро был назначен новый Кабмин, рынок отреагировал небольшим снижением курса – до 24,93 грн/доллар в продаже. Тренд продолжился в четверг (24,80), но в пятницу он изменился на противоположный, продажа была уже по более высокому курсу – 24,93 грн/доллар (+13 коп.). Курс покупки также вырос в пятницу до 24,64 грн/доллар (+11 коп.). Вот такие получились "американские горки" с американской валютой.

Отметим, что спред в пятницу расширился еще на две копейки, а это может свидетельствовать: банкиры не верят в то, что гривня вскоре укрепится.

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При этом Нацбанк всю неделю отставал с установлением официального курса гривни к доллару: в понедельник, когда наличные доллары уже продавали по 24,84 гривни, курс НБУ был 24,59, во вторник продажа по 25 гривен – курс НБУ 24,82, в среду – откат продаж до 25,93, а у НБУ – 25,94, в четверг разница еще больше – продажа налички по 24,80, а курс НБУ – 24,89. В пятницу курс НБУ снова упал до 24,74 притом что на наличном рынке он "ломал ограничитель" в 25 грн/доллар и таки сломал его, дойдя до 25,04.

На вторник, 10 марта (напомним: в понедельник, 9 марта, в Украине выходной в связи с тем, что праздничный день 8 марта выпал на субботу), регулятор установил курс 24,92 грн/доллар. То есть ослабил гривню на праздники.

Главные причины изменений

По словам Андрея Шевчишина, отставка премьера, смены в экономическом блоке правительства, смена главы НБУ – для рынка это всегда болезненные темы.

"Во всех случаях речь идет о возможной смене политики, в том числе экономической, монетарной, – говорит Андрей Шевчишин. – Первой реакцией обычно становится падение курса, фондового рынка, доходности облигаций. Инвесторы занимают выжидательную позицию и не спешат делать новые вложения. Если слухи не оправдываются, рынок быстро восстанавливается, если нет – сохраняет свою волатильность (размах колебаний) до тех пор, пока не будет ясности в политическом будущем. При этом, в зависимости от новых лиц, он может отреагировать как негативно, так и позитивно".

С Андреем Шевчишиным согласен и Олег Пендзин, по словам которого, вся неделя прошла под знаком непонимания рынком, какими теперь будут действия властей: курс гривни продолжат удерживать или позволят уйти в "свободное плавание". Отсюда и "горки" – то вверх, то вниз.

Александр Охрименко добавил, что на снижение курса гривни повлияла не только политика, но и рост спроса на валюту на межбанке в связи с двумя крупными выплатами нашим Минфином: 1 марта по еврооблигациям на $419 млн, а 4 марта были погашены гривневые ОВГЗ на 4,2 млрд грн, по которым вышли сроки обращения.

В тренде
Доллар снизился, евро пытается подрасти: курс НБУ

"На две трети погашенной суммы нерезиденты купили новые ОВГЗ, около трети гривни были потрачены нерезидентами на покупку валюты, что также ослабило гривню", – анализирует Охрименко.

Чего ожидать на будущей неделе

Андрей Шевчишин ожидает, что на короткой послепраздничной неделе курс удержится на отметке 25 гривен за доллар с возможной девальвацией.

"Но девальвация гривни на следующей неделе может быть резкой, рывками, как и на предыдущей неделе. Этого нельзя допустить, чтобы не вызвать панику и ажиотаж со скупкой валюты. "Пружина" слишком долго была затянута, поэтому ее стоит плавно отпустить, пока она не лопнула. Надеюсь, что премьер и новые члены правительства это понимают. Умеренно ослабленная гривня поддержит экспортеров и увеличит доходы бюджета от налогов, взимаемых в валюте", – резюмировал Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин напомнил, что в период с 10 по 13 марта Украину ждут новые крупные выплаты по обязательствам:11 марта – платеж по ОВГЗ на 950 млн грн, 13 марта – выплата МВФ 407 млн долларов, что станет важным фактором ослабления гривни.

"Вся следующая неделя пройдет примерно в такой же динамике, как и предыдущая. Курс наличной гривни удержится в таком коридоре: продажа – 25-25,1 грн/доллар, покупка – 24,7-24,8 грн/доллар", – конкретизировал Олег Пендзин.

А вот Александр Охрименко уверен: Нацбанк не допустит дальнейшего подъема курса выше 25 гривен за доллар и даже попытается его снизить.

"Валюты в стране достаточно, на рынок влияют только политические события. Нацбанку даже не нужно продавать на межбанке значительные объемы долларов (200-300 млн), чтобы удержать курс", – сказал Охрименко.

Продавать или покупать валюту

Два эксперта – Олег Пендзин и Андрей Шевчишин – говорят о долгосрочном тренде на ослабление гривни. Поэтому, по их мнению, стоит постепенно переводить гривневые сбережения в валюту.

"Можно прогнозировать, что в ближайшее время национальная валюта продолжит устойчивое девальвационное движение в зону 25 грн за доллар, – говорит Шевчишин. – Поэтому те, кто купит на следующей неделе доллары или евро по выгодному курсу, впоследствии окажутся в выигрыше".

Сдавать имеющуюся валюту без особой необходимости аналитики не советуют – только под конкретные немедленные траты в гривне.

А вот Александр Охрименко видит на следующей неделе "вялотекущую" ревальвацию гривни с небольшими колебаниями вверх-вниз, по причине которой от конвертации валют следует воздержаться.

Смотрите, какой нынче курс гривни в "рыбьих хвостах":

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Источник: Сегодня

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