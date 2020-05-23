Что будет с курсом доллара после ослабления карантина

На уходящей неделе доллар наконец-то начал вести себя более интересно, чем в начале мая, когда курс три недели подряд был с небольшим, но стабильным нисходящим трендом. На этой неделе получилась некая синусоида: сперва вниз, потом вверх. Почему это произошло, и куда пойдет тренд на следующей неделе, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

И на выходных, и после них казалось, что ревальвация гривни продолжится, ведь за два выходных и два рабочих дня гривня укрепилась на 15 копеек. Все перевернул вторник, день когда Минфин традиционно устраивает (или не устраивает) аукционы по продаже валюты. В этот вторник аукцион состоялся, но гривню он не укрепил, а наоборот ослабил. В среду курс доллара довольно резво пошел вверх, в четверг продолжил это движение, но в пятницу стабилизировался на 26,92 грн/доллар. То есть за неполные три недели мая гривня подешевела на 50 копеек (почти на 2%), но потом за три дня отыграла у доллара сразу 20 копеек.

Реклама

Валюта в обменниках была, желающих сдать или купить ее практически не наблюдалось.

Курс Нацбанка также шел в кильватере наличного курса, хотя и с однодневным отставанием, за неделю он сперва подешевел на 16 копеек, затем подорожал сразу на 25 копеек, дойдя до 26,77 грн/доллар.

На понедельник, 18 мая, регулятором был выставлен курс 26,76 грн/доллар.

Главные причины изменений

Реклама

То, что доллар после недель относительной стабильности достаточно резко пошел вверх, эксперты объясняют появлением во вторник на межбанковском рынке крупных покупателей валюты.

По их словам, ситуация оказалась противоположной той, которая сложилась после 13 мая, когда доллар серьезно подешевел, потеряв около 30 копеек. Тогда "Нафтогаз Украины" предложил покупателям на межбанковском рынке 500 млн долларов, что почти в 10 раз больше обычных объемов торгов, и это сразу двинуло курс доллара вниз. Теперь наоборот – несколько покупателей интересовались крупными суммами в 50-70 и более млн долларов, что, соответственно, двинуло курс доллара вверх и достаточно резво.

Как уточнил Александр Охрименко, этими покупателями оказались несколько достаточно крупных украинских банков.

"Минфин в минувший вторник выставил на продажу не гривневые, а валютные облигации на сумму почти 350 млн долларов со сроком погашения 6 месяцев и под очень привлекательные 3,4% годовых. Это выгодная покупка для наших банкиров – она позволяет без особых трудов не только заработать на процентах, но и получить прибыль в случае роста курса доллара, ожидающегося к концу года. Поэтому банки вышли на рынок с крупными суммами в гривнях, спрос превысил предложение и курс пошел вверх" – разъяснил нам Александр Охрименко.

Олег Пендзин также подтвердил, что спрос курса ситуативно вырос из-за продажи Минфином валютных облигаций. Не у всех покупателей нашлось достаточно валюты, они пошли за ней на межбанковский рынок, в итоге образовался дефицит валюты, который был восполнен продавцами, но по более высокому курсу.

Реклама

Андрей Шевчишин уточнил, что кроме украинских банков валюту покупали и нерезиденты, что также усиливало спрос и укрепляло доллар. Но главным драйвером роста курса все же оказался Минфин.

Чего ожидать на будущей неделе

Эксперты прогнозируют еще неделю стабильности курса, несмотря на то, что страна выходит из карантина и бизнесу, в том числе импортерам товаров, нужна валюта для их закупки.

Александр Охрименко отметил, что на рынке постепенно начинает увеличиваться спрос на валюту со стороны импортеров, которые после ослабления карантина возобновляют бизнес-проекты.

"Но пока этот спрос незначителен, чтобы можно было наверняка говорить о том, что тренд поменялся, и курс доллара пойдет вверх. Еще неделю ожидаю, что курс будет колебаться в пределах 26,8 – 27,3 грн/доллар", – утверждает Охрименко.

Олег Пендзин назвал примерно такой же коридор курса на следующей неделе – 26,7-27,2 грн/доллар.

"Несмотря на частичную отмену карантина, не стоит ожидать скорого оживления бизнес-активности прежде всего со стороны импортеров – основных покупателей валюты на межбанке. Их основной клиент – украинский покупатель. А он после двух с лишним месяцев карантина нищ из-за потери работы, а следовательно – и доходов. Даже тем 35% украинцев, которые, по данным социальных исследований, не пострадали от карантина, особо некуда тратить заработанное, так как пока не работают ни туристическая отрасль, ни ресторанный бизнес. Поэтому и курс доллара пока расти не будет, несмотря на сохраняющийся девальвационный потенциал гривни", – резюмировал Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин говорит, что на следующей неделе на курс будут влиять два противоположных тренда. Первый вызван тем, что президент подписал закон о запрете денационализации банков.

"Как только стало известно, что этот закон подписан, МВФ тут же разблокировал кредитную программу для Украины, это 5 млрд долларов на 18 месяцев несколькими траншами, уже в конце мая мы должны получить первый транш 1,9 млрд долларов, и это, конечно же, укрепит гривню, – анализирует Андрей Шевчишин. – А второй тренд – крупные выплаты 26 мая по предыдущим кредитам. Под них Нацбанк будет по максимуму выметать с рынка валюту, чтоб рассчитаться. В итоге оба эти тренда погасят друг друга и еще неделю мы будем иметь стабильный курс в коридоре 26,5-27 грн/доллар. 26,5 – это уже дно, ниже которого Нацбанк доллар не опустит. Но и выше 27 тоже не позволит подняться. Обыватели этой борьбы трендов даже не заметят, они увидят практически неизменный курс. Более серьезные изменения возможны уже после окончания мая".

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему говорят, что пока сохраняется благоприятный период для покупки наличной валюты как средства накопления.

"Пример тому – коммерческие банки, скупавшие валютные облигации, – подчеркнул Александр Охрименко. – У физлиц такой возможности нет, так как стоимость даже одной облигации достаточно велика. Но они могут положить доллары в банк, например, на 6 месяцев и заработают к концу года как на процентах, так и на росте курса доллара".

Но, по словам Андрея Шевчишина, этот период скоро закончится, как только страна станет по-настоящему выходить из карантина. Это в условиях небольшого объема межбанковского рынка сразу приведет к росту спроса на валюту, к росту курса безналичного доллара, а день спустя после этого повысит и стоимость наличного доллара.

Покупая впрок валюту, не стоит соблазняться низким курсом, по которому ее почему-то хотят продать незнакомые вам люди – высока вероятность нарваться на жуликов. О самых распространенных аферах при продаже долларов и евро смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама