Курс доллара: что в течение ближайшего месяца будет с ценниками в магазинах

Вопреки пессимистическим прогнозам, падения гривны не произошло ни накануне Нового года, ни после

Курс доллара: что в течение ближайшего месяца будет с ценниками в магазинах 2019-02-10T22:58:00+02:00 Финансы Вопреки пессимистическим прогнозам, падения гривны не произошло ни накануне Нового года, ни после

Такого курса доллара украинцы не видели с прошлого лета. Минус 78 копеек за две недели. Теперь официально "зеленый" ниже 27-ми гривен. Стремительному укреплению Нацбанк нашел два объяснения: покупателей на валюту мало, зато желающих ее продать – много. А еще, мол, иностранные инвесторы начали скупать государственные ценные бумаги. Есть и неофициальная версия – большой объем валюты зашел в Украину "под выборы".

Вопреки пессимистическим прогнозам, падения гривны не произошло ни накануне Нового года, ни после. Национальная валюта укрепилась до 27 гривен за доллар. В обменниках корректируют курс несколько раз в день.

"Все валюты упали. Доллар, евро, фунт и даже злотый, остался лишь франк, как самая стабильная валюта в мире", – говорит Тамара Черная, кассир пункта обмена валют.

Что обусловило падение одной из основных валют мира?

Несмотря на привлекательный курс, покупать валюту население не спешит. И это свидетельствует о том, что избытка гривны у людей нет.

Кассир Тамара подтверждает: клиентов значительно уменьшилось.

"Пытаются придержать. И сдать или меньше номинал, там, двадцать, десять долларов сдают. Или просят сдачу со стодолларовой купюры, или евро, или доллар", – говорит она.

Поэтому, первый лайфхак: если у вас есть крупные купюры, можете попросить кассира обменять только часть суммы, а остальное отдать валютой. При этом кассир советует быть бдительными.

Говорят, что если колеблется курс, то появляется много фальшивок.

Стоит ли сейчас покупать доллары? Чтобы деньги "работали", экономист Александр Савченко советует присмотреться к ставкам по банковским депозитам. Как известно, в иностранной валюте они значительно ниже, чем в гривне и эта тенденция пока сохранится.

"Если вы живете с горизонтом планирования 2-3 года, то я бы так вам советовал, долгосрочные депозиты в валюте и в евро. Краткосрочные в гривне", – говорит Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса.

Имеете сбережения в гривне? Часть можно перевести в "твердую валюту". И хотя прогнозы – дело и неблагодарное, эксперты предполагают: ближе к выборам доллар снова поползет вверх.

"После выборов, всегда так было, что гривна укреплялась. Но в этот раз будет может все наоборот. И цифра 29-30 на конец года для гривны абсолютно реальна", – прогнозирует Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса.

Основной причиной укрепления национальной валюты эксперты называют выпуск государственных облигаций внутреннего займа на рекордную сумму, которая достигла 18-ти миллиардов гривен. Зарубежных инвесторов привлекла выгодная процентная ставка.

"Заходят средства нерезидентов, приобретающих облигации внутреннего государственного займа. Продают доллары, за гривны покупают ОВГЗ и таким образом они зарабатывают, и это также положительно отражается на курсе украинской гривны", – объясняет Василий Фурман, член Совета Национального банка Украины.

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"Когда долларов много, его цена падает, а курс – это и есть цена одного доллара. Вот сейчас такая ситуация, когда долларов много. И именно поэтому идет ревальвация гривны - усиление гривны", – говорит Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса.

Впрочем, такой эффект будет продолжаться, пока государство не начнет выплаты по ценным бумагам. Ближайшие даты расчетов: 21-е февраля и в 18-е апреля. Тогда курс может снова пошатнуться.

В тоже время, Стратегия управления государственным долгом Украиныпредполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидавшихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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