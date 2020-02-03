Курс доллара: экономист сделал прогноз на февраль и март

Фото: 401kcalculator.org

Реклама

На первый рабочий день февраля-2020 Нацбанк установил курс доллара, который превысил психологическую отметку в 25 грн. А вот дальнейшее поведение гривни во многом будет определяться политикой Национального банка, считает экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

"В прошлом году из-за политики Нацбанка гривня укрепилась на 14,5%. И это очень существенно ударило как по госбюджету (уменьшились поступления), так и по реальному сектору экономики. Экспортеры существенно недополучили выручку в гривневом эквиваленте. Пострадали украинские производители, потому что импортные товары стали более дешевыми и более конкурентными по отношению к украинским товарам. При этом существенное укрепление гривни не имело под собой экономических оснований: кредиты у нас остаются недоступными, экономика – сырьевой, торговое сальдо негативное. Поэтому оно и имело крайне негативные последствия для экономики. И это привело к росту критики в адрес Национального банка. Это заставило НБУ, не признавая своей вины, менять ситуацию. Они начали вести политику на обесценивание гривни и снижение учетной ставки", – объясняет Кушнирук.

По словам эксперта, Нацбанк с января активно скупает валюту на межбанковском рынке, что не позволяет гривне укрепляться. Кроме того, снижение учетной ставки позволяет предположить, что украинские ОВГЗ станут менее интересны иностранным инвесторам, и поток спекулятивного капитала в Украину уменьшится.

"Курс в значительной мере будет зависеть от политики Нацбанка, от того, что будет делать регулятор. Прогнозировать их действия иногда сложно, но я думаю, что они будут держать курс в границах 25-26 грн, по крайней мере на протяжении февраля. Возможно, с дальнейшим обесцениванием до 26-27 грн за доллар на протяжении марта", – прогнозирует эксперт.

Такой курс – 26-27 грн за доллар – Борис Кушнирук считает оптимальным для того, чтобы ситуация в экономике сбалансировалась.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Нетипичный курс: насколько подорожает доллар в феврале".

Кроме того, новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама