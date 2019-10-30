Курс доллара и средний класс: что значит для украинцев отмена лимита на покупку валюты

Суточное ограничение на покупку валюты нужно было давно убрать, считают эксперты

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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Национальный банк Украины (НБУ) снял ограничения на покупку валюты и банковских металлов на сумму 150 тысяч гривен в день. Кроме того, банки больше не будут требовать документы, подтверждающие основания для проведения операций по покупке безналичной инвалюты.

По оценкам регулятора, это решение не окажет существенного влияния на рынок, поскольку покупка иностранной валюты преимущественно осуществляется на суммы, меньшие 150 тысяч гривен, а общие объемы ее покупки и продажи – соразмерны. Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики согласны с оценками НБУ.

"На курс это не повлияет, – считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. – Это продолжение курса НБУ на либерализацию валютного рынка. Давайте воспринимать это как позитив, ведь любые ограничения – это по сути зло".

Он добавил, что Нацбанк делает шаг к либерализации, когда видит, что это не нарушит валютную стабильность.

"Норму давно нужно было отменить, – добавляет финансовый аналитик Алексей Кущ. – Если мы говорим о человеке, у которого есть нелегальные деньги, и он хочет купить валюту, то он покупает ее на черном рынке, это не проблема <…> Я не вижу причин, почему человек, который имеет легальную гривню, не может купить доллары".

По его словам, снятие ограничения прежде всего позитивно повлияет на состоятельных людей с "белым" заработком.

"Норма очень точечная, она повлияет на тех людей, у которых есть в банке легальные деньги, превышающие 150 тыс. грн, то есть на 2-3% населения, в основном так называемый средний класс", – резюмировал Кущ.

Напомним, ранее Национальный банк в третий раз подряд снизил учетную ставку и улучшил прогноз размера международных (золотовалютных) резервов (ЗВР) Украины на конец 2019 года.

Прогноз на 2020 год улучшен до 23,9 млрд долларов (было 22,8 млрд долларов). Прогноз на 2021 год остался без изменений на уровне 23 млрд долларов.

Между тем в проекте госбюджета-2020 говорится, что общий объем платежей по государственному долгу в 2020 году составит около 438,1 млрд грн, или 14,9 млрд долларов в эквиваленте, включая платежи в иностранной валюте в размере почти 9,2 млрд долларов. Впрочем, проект главной сметы страны еще существенно изменят ко второму чтению.

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