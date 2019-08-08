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Курс доллара катится вниз: итоги дня на межбанке

Сегодня, 16:26

Безналичный курс украинской гривни вновь повысился

Фото: Bearfotos / Freepik

Фото: Bearfotos / Freepik

Несмотря на прогноз девальвации гривни в конце лета, доллар продолжает снижаться на межбанковском валютном рынке Украины. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 8 августа, торги по доллару на межбанке стартовали с отметки 25,25-25,35 гривни. За день торгов "зеленый" потерял в цене 4-11 копеек и к закрытию валютного рынка его стоимость составила 25,21-25,24 гривни.

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По информации аналитиков портала, курс евро за день торгов на межбанке снизился на 5-12 копеек до 28,24-28,28 гривен. Торги по рублю открылись с 0,3863-0,3880 гривен и к закрытию российская валюта достигла отметки в 0,3861-0,3868 гривен.

Напомним, накануне, 7 августа, курс доллара на межбанке заметно упал. За день торгов гривня укрепилась на 20-35 копеек, и к закрытию валютного рынка доллар торговался по 25,30-25,35 гривни.

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Как сообщал сайт "Сегодня", ранее глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин назвал "плюсы" и "минусы" крепкой гривни.

Читайте также: "Реальный сценарий": что будет с экономикой, если курс доллара вернется к 30 гривням

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источники: Сегодня , IBC.UA

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