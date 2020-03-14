Курс доллара станет еще выше: прогноз на неделю

Эксперты говорят, что вскоре будет по 27 гривен за доллар

Плавные колебания курса сразу после длинных выходных сменились резким подорожанием доллара, в итоге за три дня наличная гривня потеряла почти 7% стоимости, в деньгах это 1,7 грн на каждом долларе. Курс упал до 26 грн/доллар и более, последний раз гривня так дешево стоила 8 месяцев назад.

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко – разъяснили причины такого поведения доллара и оценили возможные тренды на следующую неделю.

Что произошло с курсом за неделю

Первые признаки того, что с долларом что-то не так, проявились еще 8-9 марта, на выходные. Обычно стабильный в нерабочие дни наличный курс начал резко расти, в среднем по 25 копеек в день, и к вечеру первого рабочего дня 10 марта набрал 75 копеек, дойдя до 25,75 грн/доллар. За 11 марта курс вырос сразу на 65 копеек, за 12 марта – еще на 17 коп., дойдя в среднем до 26,57 грн/доллар.

Население начало в панике скупать валюту, а банки и обменники, соответственно, взвинтили курс, который в некоторых точках достиг 27,5-27,7 грн/доллар. При этом спред (разница между ценой покупки и продажи) дошел до 1 гривни и более.

В пятницу паника улеглась, соответственно и средний курс продажи вырос всего на пятак, до 26,62 грн/доллар, а максимальный откатился до 26,81. Но можно было найти небольшие объемы налички даже по 26,35 грн/доллар. Интересно, что спред за сутки упал почти вдвое, до 64 копеек на долларе, за счет увеличения банками и пунктами обмена курса покупки валюты.

Нацбанк начал повышать курс только после выходных, с 10 марта, но его значение ни разу не превысило 26 гривен: даже в пятницу 13-го было 25,86 грн/доллар. При том, что на межбанковском рынке в пятницу безналичная валюта торговалась в пределах 26,16-26,19 грн/доллар.

Лишь на понедельник, 16 марта, регулятор установил курс 26,09 грн/доллар.

Главные причины изменений

По словам Андрея Шевчишина, после 10 марта сложился целый ряд негативных факторов, которые в совокупности привели к срыву курса гривни в пике, к счастью, не очень крутое.

"Реализовались накопленные ожидания, о которых давно говорили финансовые аналитики. На фоне падения фондовых рынков, снижения цен на сырье, прежде всего на зерно, одним из крупнейших экспортеров которого является Украина, все понимали: когда-то это падение произойдет, – говорит Андрей Шевчишин. – И вот во вторник 10 марта Минфин впервые за последние месяцы не стал проводить аукцион по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Проведя переговоры с дилерами, крупными держателями пакетов ОВГЗ, в Минфине выяснили: интерес нерезидентов отсутствует. Наоборот, они готовы продавать ОВГЗ. Ну и распространение коронавируса, объявленный нашими властями карантин, который вынудил население ажиотажно покупать "на всякий случай" валюту. В итоге – курс начал пикировать".

Олег Пендзин напомнил о крупных выплатах Минфина по обязательствам: 11 марта – платеж по ОВГЗ на 950 млн грн, 13 марта – выплата МВФ 407 млн долларов, что, как и прогнозировалось, существенно ослабило курс гривни.

"Процессы на валютном рынке носят элементы паники, сходной с той, что кое-где происходит сейчас в магазинах: люди выносят пачками соль, килограммами гречневую и другие крупы, макароны и так далее, – отметил Пендзин. – И то, и другое делать не надо. В первом случае происходит обогащение финансовых спекулянтов, во втором случае – торговых".

Александр Охрименко утверждает, что столь значительный рост курса носит чисто спекулятивный характер. И спровоцировали панику коммерческие банки, которые с начала недели начали покупать в разы больше валюты на межбанке, чем вызвали рост спроса у остальных покупателей. Мол, "банкиры больше знают о чем-то", раз интересуются долларами.

Чего ожидать на будущей неделе

Андрей Шевчишин говорит, что паника постепенно спадает и рынок ищет точку равновесия.

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"Мы еще не достигли точки равновесия, тренд изменения курса по-прежнему остается восходящим, но темпы роста значительно меньше, чем два дня назад, – отметил Шевчишин. – Нацбанк оценивает эту ситуацию как "эмоциональное движение рынка" и сейчас активно предлагает валюту, чтобы сбить ажиотаж. Уже продано около 800 млн долларов, и это не предел. Поэтому прогноз на следующую неделю такой: рынок будет успокаиваться, доллар продолжит укрепляться, но намного медленнее, чем раньше. При этом возможны колебания наличного курса вверх-вниз от 26,5 грн/доллар".

Олег Пендзин оценивает ситуацию по-другому.

"Проданные НБУ на межбанке 780 млн долларов за три дня не смогли погасить спрос на валюту, – отметил Пендзин. – Поэтому если продажи продолжатся, а вероятнее всего, что так и будет, это ослабит как ажиотаж, так и рост курса. В итоге Национальный банк растянет на несколько месяцев процесс девальвации гривни до заложенных в госбюджете среднегодовых 27 грн за доллар".

Но эксперт отметил давление на курс такого непрогнозируемого фактора, как действия нерезидентов-держателей украинских ОВГЗ. По словам Олега Пендзина, у них на руках ценных бумаг на сумму порядка 100 млрд гривен.

"Если нерезиденты в одночасье захотят продать хотя бы половину ОВГЗ, курс снова рухнет. Но на будущей неделе такое маловероятно", – уверен Олег Пендзин.

А вот Александр Охрименко уверен: Нацбанк не допустит дальнейшего подъема наличного курса выше 27 гривен за доллар и даже попытается его снизить.

"Вчера сделки на межбанке были символическими, банки имитировали деятельность, похоже, они уже "наелись" валюты. Стабилизация видна, но на следующей неделе курс может еще лихорадить, новый равновесный курс станет известен ближе к концу марта", – сказал Охрименко.

Продавать или покупать валюту

Два эксперта – Олег Пендзин и Андрей Шевчишин – по прежнему советуют постепенно переводить гривневые сбережения в валюту.

"Можно прогнозировать, что в ближайшее время гривня продолжит устойчивое девальвационное движение в зону 27 грн за доллар, – говорит Шевчишин. – Поэтому те, кто купит на следующей неделе доллары или евро по выгодному курсу, впоследствии окажутся в выигрыше".

А вот Александр Охрименко ожидает на следующей неделе отката курса ниже 26,5 гривни за доллар. По причине которого от конвертации гривни в валюту стоит воздержаться хотя бы до пятницы 20 марта.

Сдавать имеющуюся валюту без особой необходимости аналитики не советуют, только под конкретные немедленные траты в гривне.

Смотрите, как украинцы отреагировали на возросший в начале недели курс доллара:

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