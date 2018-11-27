Курс доллара на фоне военного положения взлетел еще выше
Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 28 ноября
На среду, 28 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|27.11
|28.11
|Изменение
|1 доллар США
|27,9 грн
|28,1 грн
|+ 0,20 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 26 ноября, курс доллара вырос еще на 20 копеек после роста на 11. "Зеленый" преодолел психологическую отметку в 28 гривен, т.к. на курс давит введение в Украине военного положения. Как пояснил сайту "Сегодня" аналитик Вадим Иосуб, курс доллара пока что будет расти.
"На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне из-за дестабилизации военной ситуации в отношениях с Россией. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28-28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,2 грн", – подсчитал Иосуб.
Также сайт "Сегодня" разобрался, как усиление российской агрессии и военное положение повлияет на экономику Украины. Эксперты предупреждают: паника представляет для экономики большую опасность, чем само военное положение.
Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:
Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.
Напомним, вчера, 26 ноября, власти Украины пошли на радикальные меры из-за новой витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
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