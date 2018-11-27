Курс доллара на фоне военного положения взлетел еще выше

На среду, 28 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

27.11 28.11 Изменение 1 доллар США 27,9 грн 28,1 грн + 0,20 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 26 ноября, курс доллара вырос еще на 20 копеек после роста на 11. "Зеленый" преодолел психологическую отметку в 28 гривен, т.к. на курс давит введение в Украине военного положения. Как пояснил сайту "Сегодня" аналитик Вадим Иосуб, курс доллара пока что будет расти.

"На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне из-за дестабилизации военной ситуации в отношениях с Россией. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28-28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,2 грн", – подсчитал Иосуб.

Также сайт "Сегодня" разобрался, как усиление российской агрессии и военное положение повлияет на экономику Украины. Эксперты предупреждают: паника представляет для экономики большую опасность, чем само военное положение.





Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:





Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.

Напомним, вчера, 26 ноября, власти Украины пошли на радикальные меры из-за новой витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.