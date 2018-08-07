Курс доллара не останавливает рост: гривня вновь упала
Национальный банк официально установил курс валют в Украине
На сегодня, 7 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 27,13 грн;
1 евро – 31,31 грн;
10 российских рублей – 4,27 грн.
Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос на четыре копейки и поднялся еще выше психологической отметки в 27 грн. Так дорого доллар не стоил с конца февраля-2018. Эксперты отмечают, что из-за роста доллара в Украине может подорожать бензин, а вслед за этим украинцам грозит рост цен на потребительские товары.
Курс евро понизился на восемь копеек, однако все равно остается значительно дороже 31 гривни.
Стоимость 10 российских рублей выросла на копейку.
В понедельник, 6 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на копейку в покупке и в продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,09/27,12 грн. Стоимость евро установилась на отметках 31,26/31,29 грн, понизившись на 9-10 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.
Прогнозы курса доллара на 2018 год
Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".
Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по негативному сценарию, составит 28,95 грн/долл., а в 2019 году – 32 грн/долл.
При этом согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
Кроме того, ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:
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