Курс доллара немного упал, а евро продолжает восхождение
Американская валюта в целом не сдвигается с рекордных за три года значений
На сегодня, 22 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 27,85 грн;
1 евро – 33,03 грн;
10 российских рублей – 4,75 грн.
Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился на копейку. С минувшей пятницы курс "зеленого" подскочил на 44 копейки, так дорого официальный доллар не стоил с начала 2015 года, когда был установлен исторический рекорд его дороговизны. В НБУ нынешний скачок курса объяснили сезонными факторами и проволочками в сотрудничестве с МВФ.
Курс евро вырос еще на три копейки и превысил психологическую отметку в 33 грн.
Российский рубль "поправился" на копейку.
В четверг, 21 декабря, курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос на четыре копейки в покупке и продаже; торги завершились котировками 27,88 – 27,9 грн/долл. Евро на межбанке торговался на уровне 33,09 – 33,11 грн, повысившись на шесть копеек. Сегодняшние торги еще не начались.
Чего ждать от курса
Согласно базовому сценарию первой в Украине трехлетней Бюджетной резолюции, в 2017 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 27,8 грн/долл., в 2018 году – на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. При этом Совет НБУ ожидает умеренных колебаний курса гривни до конца 2017 года и напоминает, что курс, на базе которого рассчитывался госбюджет-2017, – 27,2 грн/долл., – является чисто техническим показателем, а не целевым ориентиром для НБУ или рынка.
Эксперты на конец 2017 года дают другие прогнозы: большинство экономистов и финансистов прогнозируют, что доллар продолжит дорожать - все настойчивее говорят о курсе в 28 – 28,5 грн/доллар к концу года.
Кроме того, в принятом Верховной Радой бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс также не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а с начала 2017 года укрепилась к доллару на 2,1%.
- Согласно "индексу БигМака", доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Исторический максимум курса евро – 34,04 грн.
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