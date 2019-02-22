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Курс доллара официально упал до психологического рубежа

Сегодня, 08:41

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Курс доллара официально упал до психологического рубежа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d3d/e86/5c5d3de86723f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d3d/e86/5c5d3de86723f.jpg Финансы Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

На сегодня, 22 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,00 грн;
1 евро – 30,66 грн;
10 российских рублей – 4,12 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара понизился на девять копеек после снижения на восемь. При этом доллар опустился в цене до психологической отметки в 25 гривен. За неделю – с 15 февраля – доллар потерял уже 16 копеек.

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Курс евро упал на шесть копеек после роста на три. Евровалюта держится ниже психологической отметки в 31 гривню. 

Стоимость 10 российских рублей повысилась на копейку.

В четверг, 21 февраля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украиныпонизился на копейку в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,02/27,04 грн (покупка/продажа). Стоимость евро не изменилась, установившись на отметках 30,65/30,67 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 указано, что расчеты производились, исходя из курса 29,4 грн. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ отмечается, что в 2019-м гривня девальвирует на 5,89% – до 28,66 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,93 грн/долл.

В то же время, Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидавшихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, на конец 2019 года гривня ослабнет   до 29,4 грн/долл. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

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Кроме того, специалисты назвали причины "зимнего" падения курса доллара и посоветовали, как украинцам лучше хранить сбережения:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег НБУ, курс валют, курс гривни, курс доллара, курс евро, курс НБУ

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