Курс доллара ослаб на межбанке

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Украинская гривня продолжает удерживать свои позиции на межбанковском валютном рынке. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Сегодня, 20 августа, доллар открыл торги на межбанке курсом 25,12-25,18 грн. Спустя пару часов гривня удерживала позиции, и к 12:00 доллар просел на две копейки – до отметки в 25,13-25,16 грн.

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Курс евро также незначительно изменил свою цену на межбанке: европейская валюта снизилась с 27,82-27,89 грн в начале дня до 27,83-27,87 грн к 12:00. Российский рубль, наоборот, вырос с 0,3753-0,3762 до 0,3765-0,3771 грн.

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Новости "Сегодня" писали, что 19 августа торги по доллару на межбанке стартовали с показателей 25,10-25,20 грн. За сутки американская валюта снизилась в цене на шесть копеек и к закрытию торговалась по 25,12-25,14 грн за доллар.

Ранее новости "Сегодня" также выяснили, что происходит с бюджетом Украины, сколько нужно заплатить по долгам и как на это отреагирует гривня. Чиновники говорят, что готовы к вызовам, а эксперты дают прогнозы курса.

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О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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