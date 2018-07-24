Курс доллара по-новому: эксперт объяснил, зачем НБУ изменил методику расчета

Пересмотр методики расчета официального курса доллара в Украине должен сделать расчеты Национального банка Украины более точными и прозрачными. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

"Механизм нацелен на более точное формирования курса доллара. Основные изменения коснулись механизма расчета. Так, берется курс валюты с разной поставкой сегодня, завтра и послезавтра. За счет этого мы получим средневзвешенный курс по этим трем критериям. Вторая важная новация заключается в отсечении операций, которые отличаются на более чем 2% от среднеарифметического курса. За счет этого курс и его расчет станет более прозрачным", – отметил Пархоменко.

При этом, по мнению аналитика, украинцам не нужно бояться серьезного изменения курса доллара из-за введения новой методики расчетов – официальная стоимость гривни может измениться разве что на пару копеек. Такие колебания являются нормальным явлением для нефиксированного курса нацвалюты.

"Не стоит ожидать глобальных изменений после этих новаций. В среднем курс останется на этом же уровне или изменится на несколько копеек", – считает Пархоменко.

Как уже подчеркивали в самом Нацбанке, изменения касаются только курса доллара США к гривне. Механизмы расчета курсов всех остальных иностранных валют к гривне не изменится.

Напомним, по состоянию на 24 июля в Украине взлетает официальный курс евро, а доллар замер после роста. Впрочем, стоимость европейской валюты еще не пробила психологическую отметку, а эксперты не ожидают, что подорожание продлится долго.