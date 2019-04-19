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Курс доллара почти замер перед вторым туром выборов президента Украины

Сегодня, 15:54

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 22 апреля; за неделю гривня ослабла на 14 копеек

Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля – первый понедельник после второго тура выборов президента - установил такой официальный курс доллара США к гривне:

19.0422.04Изменение
1 доллар США26,84 грн26,85 грн+ 0,01 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 19 апреля курс доллара вырос всего на копейку после повышения на 15 копеек. Впрочем, за неделю – с 15 апреля - курс "зеленого" вырос на 14 копеек. Официальная стоимость доллара держится ниже психологической отметки в 27 гривен. 

Как ранее пояснил "Сегодня" эксперт, официальный курс доллара обычно "запаздывает" с ростом. При этом на текущей неделе специалист прогнозировал падение курса гривни перед вторым туром президентских выборов.

Кроме того, аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, курс, гривня, курс доллара

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