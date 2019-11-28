Курс доллара подскочил выше психологической отметки

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На пятницу, 29 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

28.11 29.11 Изменение 1 доллар США 23,98 грн 24,04 грн + 0,06

Таким образом, по сравнению со значениями 28 ноября курс доллара повысился на шесть копеек после того, как фактически не изменился в предыдущий банковский день. Курс доллара теперь превысил психологическую отметку в 24 гривни, хотя ранее побил рекорд с 2016 года. Последний раз до этого доллар стоил дешевле 24 гривен 15 января 2016 года – 23,95 гривни за доллар.

За неделю – с 22 по 29 ноября – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 15 копеек.

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За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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