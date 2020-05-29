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Курс доллара пойдет в гору: эксперт назвал условие

29 мая, 11:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Валютный рынок в Украине пока остается низколиквидным

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 29 мая на межбанковском валютном рынке Украины все же торгуется вблизи отметки 27 гривен за доллар. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, такая динамика формируется после оглашения планов Кабинета министров по преодолению последствий коронакризиса, а также на том, что правительство допускает сокращение ВВП страны в 2020 году на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

"Валютный рынок остается низколиквидным. Экспортеры удерживаются от активных продаж валюты в связи с погашением НДС и получением гривни, в то время как иностранные инвесторы продолжают выходить из ОВГЗ. По мере выхода страны из карантина, импортеры наращивают активность, однако ориентируются на состояние реального спроса на товары. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит двигаться вблизи отметки 27 гривен за доллар, пока на рынке не появится крупный игрок, способный нарушить равновесие и двинуть курс вверх", – объяснил Шевчишин.

Напомним, ранее рыночные аналитики рассказывали, какие факторы влияют на курс валют в Украине и как заработать на его скачках. Кроме того, эксперты отметили, что доллар может заметно подорожать, если в 2020 году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита. А о том, можно ли уже планировать поездки в популярную среди украинцев Италию, узнавайте из интервью с послом Украины в Италии Евгением Перелыгиным:

Посол Украины в Италии Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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