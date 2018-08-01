Курс доллара приближается к психологической отметке

Сегодня, 17:25

Нацбанк установил официальную стоимость "зеленого" на 2 августа

Фото: AFP
Фото: AFP

На завтра, 2 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

  

01.08 02.08 Изменение
1 доллар США 26,87 грн 26,96 грн + 0,11 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет завтра на девять копеек и приблизится к психологической отметке в 27 грн/долл. При этом экономисты предупредили украинцев о взлете курса доллара

 

 

Ранее в Нацбанке причинами падения гривни назвали перечисление дивидендов за рубеж инвесторами (на 300 млн долларов), продажу ими облигаций госзайма на 1,3 млрд грн, возврат НДС аграриям и закупку ими валюты в связи с началом осенней посевной. Но регулятор обещает удерживать курс.

Кроме того, ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
доллар, НБУ, гривня, курс гривни, курс доллара

Вы сейчас просматриваете новость "Курс доллара приближается к психологической отметке". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Фото: Pixabay

Доллар по 28 гривен и проблемы с кредитами: чего ждет украинский бизнес

Сегодня, 07:34

Руководители предприятий стали спокойнее оценивать инфляцию и надеются на рост производства

Экономика

Выплаты. Эксперты считают, что в сбоях в работе Пенсионного фонда виноват человеческий фактор

Дефицит госбюджета составляет 10 миллиардов грн: откуда возьмут деньги на выплату пенсий

Сегодня, 07:18

Средства изыщут за счет ряда статей, но могут и включить печатный станок
Загрузка...

Украина

Нацбанк. За 100 гривен мелочью придется заплатить еще 20 грн

Август подарит украинцам ряд новшеств: тариф на мелочь и новые лекарства

Вчера, 07:38

Нацбанк будет по-новому считать курс, а Киев останется без "аналога"

Экономика

Украина не укладывается в бюджет-2018

30 Июля, 14:52

По данным НБУ, за первое полугодие украинский бюджет был выполнен с дефицитом
Загрузка...