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Курс доллара "пробил" очередную психологическую отметку: данные межбанка

17 марта, 11:38

Денис Беспалов

Гривня продолжает падение

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:29 17 марта 2020 года вырос до 27,01 гривен за доллар, курс в покупке – до 26,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос до 30,07 гривен за евро – продажа и 30,07 гривен за евро – покупка. Об этом свидетельствуют данные "Курс Украины".

Напомним, на вторник, 17 марта, Национальный банк Украины рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 26,52 грн;

1 евро – 29,52 грн;

10 российских рублей – 3,53 грн.

В тренде
Украина прекратила международное авиасообщение

Таким образом, по сравнению со значениями 16 марта, курс доллара повысился еще на 43 копейки, курс евро – на 53 копейки.

Напомним, в госбюджете-2020 курса доллара на конец 2020 года заложен на уровне 27 грн/долл. В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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