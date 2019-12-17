Курс доллара рекордно упал: в НБУ назвали главную причину

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Гривня укрепилась по отношению к доллару на 4% за месяц и на 15% с начала года – курс доллара в Украине бьет антирекорды. При этом не сбылся ни один прогноз экспертов – как украинских, так и международных. Причиной такого нетипичного для конца года поведения национальной валюты стал целый ряд факторов, рассказал в интервью сайту "Сегодня" замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"Основной фактор, который влиял на курс в этом году, – это макроэкономическая стабилизация. Украина в течение последних лет придерживалась взвешенной фискальной и монетарной политики, и это принесло результат. Посмотрите на инфляцию: 4 года назад она превышала 40%, а сейчас мы снизили ее почти до 5% в год. <...>. Дефицит бюджета, несмотря на большие выплаты по внешним долгам, не растет, а снижается. Нет скрытых проблем в финансовом или энергетическом секторах. Иностранные инвесторы видят эту картину и адекватно ее оценивают. Украина идет путем реформ, ВВП растет на 3-4% ежегодно, экономическая политика выглядит последовательной, а доходность в гривне привлекательная. Все это способствует интересу нерезидентов к украинскому рынку", – объяснил Чурий.

Он также отметил, что популярность украинских ОВГЗ среди иностранных инвесторов – это лишь первый шаг.

"Да, пока что иностранцы вкладываются в основном в долговые облигации правительства (ОВГЗ). Но вложения в ценные бумаги, так называемые портфельные инвестиции, – это только первый шаг. В развивающихся странах, которые становятся на путь реформ, инвесторы, как правило, сначала вкладывают деньги в простые инструменты. Они дают деньги государству, потому что больше доверяют ему. А затем уже инвестиционные средства идут в частный сектор. Если Украина и дальше будет идти путем реформ, то в ближайшие годы мы увидим приток реальных инвестиций", – спрогнозировал замглавы НБУ.

Подробнее о феномене гривни читайте на сайте "Сегодня" – О спросе на доллары, финансовых "пирамидах" и реформах: интервью с замглавы НБУ

Как сообщалось, сегодня, 17 декабря, курс доллара в Украине упал до нового минимума и составил 23,49 грн. Последний раз доллар в Украине стоил дешевле 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар. Новости "Сегодня" уже выяснили, будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

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