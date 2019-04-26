Курс доллара резко упал перед Пасхой

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 2 мая

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на первый после длинных выходных рабочий день – четверг, 2 мая - установил такой официальный курс доллара США к гривне:

26.04 02.04 Изменение 1 доллар США 26,62 грн 26,49 грн - 0,13 грн

Этим курсом работающие на выходных обменные пункты будут руководствоваться и в течение праздничных дней.

Таким образом, по сравнению со значениями 26 апреля курс доллара упал на 13 копеек после роста на три копеек днем ранее. Ранее эксперты спрогнозировали для "Сегодня", чего ждать от курса доллара после выборов. Специалисты уверены, что результат голосования не стал сюрпризом для валютного рынка.

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Кроме того, аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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