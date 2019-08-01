Курс доллара рванул вверх после обвала: названа причина

После снижения учетной ставки Федеральной резервной системой США курс доллара взлетел на межбанке. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.
Сегодня, 1 августа, торги на межбанковском валютном рынке открылись с ценой 25,10-25,20 гривни за доллар. Уже за пару часов "зеленый" взлетел в цене на 18-25 копеек и к 11:00 торговался на валютном рынке по 25,35-25,38 гривни за доллар.
"Новость о том, что ФРС США снизила базовую учетную ставку американской валюты на 25 базовых пунктов стала вероятной причиной роста доллара США на межбанковском рынке", – объяснил управляющий партнер компании Inter Business Consulting Роман Лысенко.
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Напомним, курс доллара на межбанке перешел к росту 31 июля. Торги закрылись на уровне 25,10-25,15 грн/долл. Однако вчера аналитики воздерживались от констатации смены тенденций на валютном рынке в сторону девальвации гривни.
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