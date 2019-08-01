Эксперт считает, что на курс повлияли внешние факторы

Фото: Chris Dlugosz / Flickr

Курс доллара рванул вверх после обвала: названа причина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 2019-08-01T11:42:00+03:00 Финансы Эксперт считает, что на курс повлияли внешние факторы

После снижения учетной ставки Федеральной резервной системой США курс доллара взлетел на межбанке. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Сегодня, 1 августа, торги на межбанковском валютном рынке открылись с ценой 25,10-25,20 гривни за доллар. Уже за пару часов "зеленый" взлетел в цене на 18-25 копеек и к 11:00 торговался на валютном рынке по 25,35-25,38 гривни за доллар.

"Новость о том, что ФРС США снизила базовую учетную ставку американской валюты на 25 базовых пунктов стала вероятной причиной роста доллара США на межбанковском рынке", – объяснил управляющий партнер компании Inter Business Consulting Роман Лысенко.

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Напомним, курс доллара на межбанке перешел к росту 31 июля. Торги закрылись на уровне 25,10-25,15 грн/долл. Однако вчера аналитики воздерживались от констатации смены тенденций на валютном рынке в сторону девальвации гривни.

Ранее новости "Сегодня" также выяснили, что происходит с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам. Также об июльском укреплении гривни узнавайте из нашего сюжета:

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