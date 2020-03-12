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Курс доллара рвется вверх, евро замер

12 марта, 16:10

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость иностранной валюты на 13 марта

На пятницу, 13 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

12.0313.03Изменение
1 доллар США25,62 грн25,86 грн+ 0,24

Таким образом, по сравнению со значениями 12 марта, курс доллара повысился еще на 24 копейки после роста на 31 копейку в предыдущий банковский день. Стоимость "зеленого" стремительно поднимается все выше психологической отметки в 25 гривен. При этом за неделю – с 5 марта по 13 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 97 копеек.

Курс евро на 13 марта остался практическим неизменным и составляет 29,05 гривни. В целом евро превысил отметку в 29 гривен впервые с июля 2019 года.

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В тренде
Курс доллара рвется вверх, евро замер

Как сообщалось, ранее эксперты объяснили сайту "Сегодня", почему доллар дорожает рывками и как это может прекратиться.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Также смотрите, какой нынче курс гривни в "рыбьих хвостах":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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