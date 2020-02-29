Курс доллара в Украине: стабильность нарушится после 8 марта

На уходящей неделе доллар попытался "дать бой" гривне, навязав ей тренд на ослабление, о котором давно и с завидным постоянством говорят финансисты, основывающие свои прогнозы на базовых законах экономики. Но не получилось: подешевевшая в среду гривня немного укрепилась к выходным.

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин – разъяснили причины такого поведения доллара и оценили возможные тренды на следующую неделю.

Что произошло с курсом за неделю

После стабильного курса на выходные, 22 и 23 февраля, с 24-го наличная гривня начала дешеветь и к среде потеряла 17 копеек в продаже (до 24,65 грн/доллар) и 14 копеек в покупке (до 24,42 грн/доллар). Затем тренд развернулся, 27 февраля гривня отыграла в продаже сразу 7 копеек (до 24,59 грн/доллар), но 28-го, в последний рабочий день нынешней зимы, снова подешевела до 24,60 грн/доллар. Спред (разница между курсом покупки и продажи) расширился с 20 до 22-23 копеек, так всегда бывает, когда доллар укрепляется. В такой ситуации банкиры стараются купить его подешевле, а продать подороже.

Официальный курс Национального банка повысился с понедельника по пятницу на 11 копеек, с 24,45 до 24,56 грн/доллар. На понедельник, 2 марта, регулятор установил курс 24,59 грн/доллар.

Главные причины изменений

По словам Андрея Шевчишина, после спокойного понедельника тренд на неделю определило вторничное малоуспешное размещение Минфином на рынке облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) под 9% годовых (предыдущая процентная ставка – 10% годовых). После этого курс гривни опустился в среду сразу на 15 копеек и лишь к концу дня пятницы укрепился на 7 копеек.

"Стоимость украинских еврооблигаций падает, что подтверждает смену тенденций – инвесторам они становятся малоинтересны, – анализирует Андрей Шевчишин. – В этих условиях гривня будет испытывать сильное давление. Ситуация отягощается также дефицитом госбюджета, который ранее покрывался средствами от размещения ОВГЗ. Курс гривни в пятницу откатился к отметке 24,55 гривни за доллар. Девальвационное давление сохраняется".

По словам Олега Пендзина, несмотря на колебания, в целом Нацбанк смог удержать курс на отметке около 24,5 грн за доллар, выкупив на минувшей неделе около 100 млн долларов с межбанка.

"То, что сейчас происходит с курсом, это технические моменты. А вот то, что Минфин уже третью неделю не может разместить ОВГЗ в планируемых объемах, настораживает. Удалось с трудом продать ОВГЗ на 1,3 млрд грн, в 3-4 раза меньше, чем прогнозировалось, причем их, скорее всего, выкупили госбанки, а не иностранные инвесторы", – уверен Пендзин.

Чего ожидать на будущей неделе

По словам Андрея Шевчишина, поскольку приток валюты под закупку ОВГЗ остановился и формируется ее отток, ослабление гривни – вопрос времени.

В тренде В Украине заметно подорожал евро, а доллар дешевеет

"Опасения мировой пандемии коронавируса и экономической рецессии приводят к оттоку капитала с развивающихся рынков в тихие гавани. Накануне обвалились цены зерна, энергоресурсов и промышленных металлов. Таким образом, Украина, как и другие рынки, будет под прицелом спекулянтов, которые станут выводить свои инвестиции или, как минимум, остановят новые вливания. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит скатываться к отметке 25 гривен за доллар", – резюмировал Шевчишин.

Олег Пендзин уверен, что курс на следующей неделе по-прежнему будет определять Национальный банк.

"Первая неделя марта будет похожа на последнюю неделю февраля, возможны колебания курса в пределах 10 копеек вверх-вниз от 24,5 гривен за доллар", – говорит Олег Пендзин.

Он также напомнил, что в марте Украину ждут крупные выплаты по обязательствам уже в первые дни месяца, что станет важным фактором ослабления гривни.

"График ближайших выплат кредиторам: 1 марта – выплаты по еврооблигациям на $419 млн, 4 марта – погашение ОВГЗ на 4,2 млрд грн, 11 марта – платеж по ОВГЗ на 0,95 млрд грн, 13 марта – выплата МВФ $407 млн, – это уже более чем на 25 млрд грн, – подсчитал Пендзин. – А 25 марта – платеж по еврооблигациям на $110 млн – еще 2,7 млрд грн".

По словам эксперта, это может привести к существенному ослаблению гривни вскоре после 8 марта, когда страна вернется к работе после трех выходных дней.

Продавать или покупать валюту

И Олег Пендзин, и Андрей Шевчишин снова подтвердили долгосрочный тренд на ослабление гривни. Поэтому, по их мнению, стоит постепенно переводить гривневые сбережения в валюту, за исключением вкладов, доходность по которым превышает 14% годовых. В ближайшие три месяца они будут выгоднее, даже если гривня девальвирует ниже 25,5 гривен за доллар.

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