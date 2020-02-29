Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Курс доллара в Украине: стабильность нарушится после 8 марта

29 февраля, 07:19

Александр Панченко

Эксперты говорят, что нас ждет еще неделя спокойствия

На уходящей неделе доллар попытался "дать бой" гривне, навязав ей тренд на ослабление, о котором давно и с завидным постоянством говорят финансисты, основывающие свои прогнозы на базовых законах экономики. Но не получилось: подешевевшая в среду гривня немного укрепилась к выходным.

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин – разъяснили причины такого поведения доллара и оценили возможные тренды на следующую неделю.

Что произошло с курсом за неделю

После стабильного курса на выходные, 22 и 23 февраля, с 24-го наличная гривня начала дешеветь и к среде потеряла 17 копеек в продаже (до 24,65 грн/доллар) и 14 копеек в покупке (до 24,42 грн/доллар). Затем тренд развернулся, 27 февраля гривня отыграла в продаже сразу 7 копеек (до 24,59 грн/доллар), но 28-го, в последний рабочий день нынешней зимы, снова подешевела до 24,60 грн/доллар. Спред (разница между курсом покупки и продажи) расширился с 20 до 22-23 копеек, так всегда бывает, когда доллар укрепляется. В такой ситуации банкиры стараются купить его подешевле, а продать подороже.

Официальный курс Национального банка повысился с понедельника по пятницу на 11 копеек, с 24,45 до 24,56 грн/доллар. На понедельник, 2 марта, регулятор установил курс 24,59 грн/доллар.

Главные причины изменений

По словам Андрея Шевчишина, после спокойного понедельника тренд на неделю определило вторничное малоуспешное размещение Минфином на рынке облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) под 9% годовых (предыдущая процентная ставка – 10% годовых). После этого курс гривни опустился в среду сразу на 15 копеек и лишь к концу дня пятницы укрепился на 7 копеек.

"Стоимость украинских еврооблигаций падает, что подтверждает смену тенденций – инвесторам они становятся малоинтересны, – анализирует Андрей Шевчишин. – В этих условиях гривня будет испытывать сильное давление. Ситуация отягощается также дефицитом госбюджета, который ранее покрывался средствами от размещения ОВГЗ. Курс гривни в пятницу откатился к отметке 24,55 гривни за доллар. Девальвационное давление сохраняется".

По словам Олега Пендзина, несмотря на колебания, в целом Нацбанк смог удержать курс на отметке около 24,5 грн за доллар, выкупив на минувшей неделе около 100 млн долларов с межбанка.

"То, что сейчас происходит с курсом, это технические моменты. А вот то, что Минфин уже третью неделю не может разместить ОВГЗ в планируемых объемах, настораживает. Удалось с трудом продать ОВГЗ на 1,3 млрд грн, в 3-4 раза меньше, чем прогнозировалось, причем их, скорее всего, выкупили госбанки, а не иностранные инвесторы", – уверен Пендзин.

Чего ожидать на будущей неделе

По словам Андрея Шевчишина, поскольку приток валюты под закупку ОВГЗ остановился и формируется ее отток, ослабление гривни – вопрос времени.

В тренде
В Украине заметно подорожал евро, а доллар дешевеет

"Опасения мировой пандемии коронавируса и экономической рецессии приводят к оттоку капитала с развивающихся рынков в тихие гавани. Накануне обвалились цены зерна, энергоресурсов и промышленных металлов. Таким образом, Украина, как и другие рынки, будет под прицелом спекулянтов, которые станут выводить свои инвестиции или, как минимум, остановят новые вливания. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит скатываться к отметке 25 гривен за доллар", – резюмировал Шевчишин.

Олег Пендзин уверен, что курс на следующей неделе по-прежнему будет определять Национальный банк.

"Первая неделя марта будет похожа на последнюю неделю февраля, возможны колебания курса в пределах 10 копеек вверх-вниз от 24,5 гривен за доллар", – говорит Олег Пендзин.

Он также напомнил, что в марте Украину ждут крупные выплаты по обязательствам уже в первые дни месяца, что станет важным фактором ослабления гривни.

"График ближайших выплат кредиторам: 1 марта – выплаты по еврооблигациям на $419 млн, 4 марта – погашение ОВГЗ на 4,2 млрд грн, 11 марта – платеж по ОВГЗ на 0,95 млрд грн, 13 марта – выплата МВФ $407 млн, – это уже более чем на 25 млрд грн, – подсчитал Пендзин. – А 25 марта – платеж по еврооблигациям на $110 млн – еще 2,7 млрд грн".

По словам эксперта, это может привести к существенному ослаблению гривни вскоре после 8 марта, когда страна вернется к работе после трех выходных дней.

Продавать или покупать валюту

И Олег Пендзин, и Андрей Шевчишин снова подтвердили долгосрочный тренд на ослабление гривни. Поэтому, по их мнению, стоит постепенно переводить гривневые сбережения в валюту, за исключением вкладов, доходность по которым превышает 14% годовых. В ближайшие три месяца они будут выгоднее, даже если гривня девальвирует ниже 25,5 гривен за доллар.

О том, каким на масленицу может быть "курс" блина, смотрите в сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня тренд ОВГЗ колебания курс гривни Андрей Шевчишин Олег Пендзин

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Аферисты выманили миллион гривен у одной семьи: почему на нас действуют старые схемы
Аферисты выманили миллион гривен у одной семьи: почему на нас действуют старые схемыФинансы
Больше всего денег украинцы отправляют в Россию: эксперт назвал причины
Больше всего денег украинцы отправляют в Россию: эксперт назвал причиныФинансы
В Украине замер курс доллара: эксперт объяснил ситуацию
В Украине замер курс доллара: эксперт объяснил ситуациюФинансы
Нацбанк объяснил, что будет с долгами, взятыми при экс-министре финансов Яресько
Нацбанк объяснил, что будет с долгами, взятыми при экс-министре финансов ЯреськоЭкономика
Кредиты под 5% стали выдавать еще в трех банках: подробности
Кредиты под 5% стали выдавать еще в трех банках: подробностиЭкономика
Для военнослужащих в Украине работают особые
Для военнослужащих в Украине работают особые "кредитные" правила – НБУФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...