Курс доллара устремился к психологической черте: чего ждать в марте

На межбанковском валютном рынке Украины произошел весьма ощутимый скачок курса, и сегодня, 3 марта, официальный курс доллара повысился сразу на 23 копейки – с 24,59 грн до 24,82 грн. При этом доллар оказался вблизи пиковых уровней с октября-2019 и рискует вновь оказаться выше отметки 25 грн, которую можно считать психологически важной разделительной чертой. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний.

"Среди факторов риска – резкий спад деловой активности в связи с карантином [из-за коронавируса], что может сказаться на спросе на металлы и сырье. Свежие индикаторы деловой активности в Китае наглядно показали, каким резким был провал: индексы упали ниже минимумов времен мирового финансового кризиса. Этот фактор может сдерживать укрепление гривни, даже при условии стабилизации рынков. По итогам марта, курс гривни может по инерции прошлого месяца перевалить через 25 гривен, а далее стабилизироваться вблизи этой отметки или под ней", – прогнозирует Позний.

Впрочем, по словам эксперта, для гривни есть и хорошие новости. Позитивно повлиять на украинскую валюту может ожидаемое ослабление доллара.

"Его курс вначале года поднимался в область многолетних максимумов, поэтому резонно ожидать, что монетарные власти могут намного более уверенно давить на педаль монетарного стимулирования, чтобы удержать собственную экономику от спада. Побочным эффектом в этом случае станет снижение доллара и зарождение нового витка ускорения мировой инфляции. В этом случае курс гривни может начать укрепление к доллару, нацелившись не только на минимумы прошлого года у 23 грн, но и попробовать уйти ниже", – предполагает Позний. В тренде Гривня покатилась вниз, евро и доллар взлетели в цене

Напомним, ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара в марте. Специалисты считают, что помимо опасений мирового кризиса, на украинскую валюту будет давить напряженная ситуация с правительством.

Как известно, в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А что думает о курсе доллара в 2020 году премьер Алексей Гончарук, смотрите в сюжете:

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