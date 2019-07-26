Курс доллара в Грузии взлетел до исторического рекорда

Власти страны стараются успокоить население

Грузинский лари. Фото: Getty Images

В Грузии, где в начале июля прошли массовые антироссийские протесты, официальный курс лари по отношению к доллару продолжает бить антирекорды. Спустя две недели после того, как лари упал до исторического минимума – 2,9096 лари за доллар, центробанк страны зафиксировал новый антирекорд - 2,9171 лари за доллар.

За последний день лари обесценился еще 0,3%, а с начала года – на 8,4%, и его курс уже на 9% ниже заложенного в бюджет Грузии показателя на 2019 год (2,66 лари/долл.), что прямо отражается на росте потребительских цен и, прежде всего, на импортируемую в страну продукцию.

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Между тем, власти продолжают сохранять спокойствие, называя при этом разные причины колебания курса лари в условиях действующего в стране плавающего курса. Впрочем, местные эксперты дают тревожные прогнозы по дальнейшему обесцениванию национальной валюты.

Напомним, в конце 2018 года банки Грузии "простили" 500 млн долларов кредитов. Это стало возможно благодаря договору с правительством. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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