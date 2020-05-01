Месяц ожидается позитивным: каким будет курс доллара в мае

Карантин – карантином, а весна берет свое. "Испугавшись" вместе с нами начала эпидемии, курс доллара вырос во второй половине марта до 28,14 грн, установив рекорд года. Однако довольно скоро пошел на спад, и весь апрель гривня только укреплялась. Начав предыдущий месяц со значения 27,63 грн, к концу месяца доллар перешагнул психологический рубеж 27 грн в сторону понижения. И в последний банковский день апреля официальный курс гривни составил 26,97 грн/доллар.

Конечно, несмотря на довольно стабильную тенденцию укрепления, гривна не вернулась к "докарантинным" значениям. В целом за апрель доллар подешевел только на 66 копеек, или на 2,4%.

"Ситуация на мировых финансовых рынках остается напряженной, но она далека от того хаоса, который творился в первые двадцать дней марта и который вызвал, в том числе, 15%-ный обвал гривни к доллару. В данном случае украинская валюта весьма точно следовала за настроениями финансовых рынков – за спросом на рисковые активы. В первой половине апреля был бурный отскок, что позволило USD/UAH примерно на треть отыграть взлет марта. Но на уровне 27,00 иссяк импульс покупок, и валюта забуксовала с дальнейшими шагами", – комментирует курс валют в апреле руководитель компании "EXANTE Украина" Владимир Позний.

Подверженная сезонным колебаниям в силу особенностей украинской экономики, гривна к лету традиционно укреплялась. Ее курс в мае в прошлые годы приближался к минимальным значениям. Однако в этом году пандемия коронавируса, карантин и экономический кризис очевидно внесут коррективы в ситуацию на валютном рынке. Одной из особенностей этого года является то, что сохраняется неизвестность насчет того, как долго продлятся карантинные ограничения. А следовательно, сложно прогнозировать, насколько пострадают экономики и насколько болезненным для бизнеса будет возвращение к активной деятельности.

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Непредсказуемость курса в Украине объясняют еще и фактическим отсутствием свободного финансового рынка.

"У нас достаточно неликвидный рынок, на нем нет финансовых игроков, которых еще называют спекулянтами. Покупать валюту у нас можно только под специальные разрешения – импортные контракты и т. д. А пока рынок не будет либерализирован, пока он не ликвидный, курс во многом зависит от действий больших игроков. Когда на рынок приходят большие игроки, они обычно сдвигают его в какую-то сторону, рынок или проседает, или вырастает. К примеру, кто-то захотел продать крупную экспортную выручку – предложение долларов растет и гривна укрепляется. Если же, скажем, Кабмину понадобится выкупить крупную сумму, чтобы погасить долги, – подорожает доллар, а гривна ослабнет. Мы не можем прогнозировать, какой крупный игрок придет на рынок и в какую сторону его качнет. Поэтому, если говорить о краткосрочной перспективе, куда пойдет курс – не знает никто. Мы можем прогнозировать только тренды, которые будут играть в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – считает президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

И все-таки сайт "Сегодня" попросил финансовых экспертов поделиться своим видением относительно того, каким может быть курс валют в ближайший месяц и какие факторы будут оказывать на него определяющее влияние.

Одним из главных факторов, которые окажут влияние на курс, эксперты называют отношения Украины с МВФ.

"Соглашение с МВФ является определяющим фактором. Если мы его подписываем, у нас будет один рынок, если не подписываем – совсем другой. Если соглашение не будет подписано, то мы понимаем, что у нас будет эмиссия, невыполнение обязательств по долгам, или, другими словами, дефолт. Потому что реально нечем будет платить. И тогда, конечно, доллар будет расти, вся гривна будет убегать в доллар, и Нацбанк не сможет остановить этот процесс. В таком случае курс будет 30, а затем, может, 35 или 40 грн за доллар. Если же соглашение с МВФ будет подписано, это значит, что в Украину за короткое время придет очень много долларов. МВФ обещает дать порядка 2 млрд долларов буквально через неделю после подписания соглашения. Скорее всего, только после подписания соглашения в Украину поступят уже согласованные дополнительные деньги МВФ на борьбу с коронавирусом. Плюс будут деньги от Всемирного банка – до 1 млрд долларов, плюс деньги от Евросоюза – порядка 1 млрд евро. И есть еще целая серия предварительных договоренностей с различными организациями и странами-партнерами, которые начнут реализовываться только после возобновления сотрудничества с МВФ. Если в Украину придут эти деньги, мы спокойно пройдем долговой кризис, "коронакризис" и, я думаю, гривна еще больше укрепится. В среднесрочной перспективе курс может находиться в диапазоне 25-27 грн за доллар", – говорит Тарас Козак.

О необычной для курса валют ситуации в этом году говорит и Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований компании ICU.

"Для валютного рынка май обычно является спокойным периодом, когда не наблюдается существенных колебаний. Однако в этом году из-за пандемии и карантина нельзя использовать стандартные шаблоны. В частности, общее снижение деловой активности, сокращение переводов от трудовых мигрантов, дальнейший выход нерезидентов с внутреннего рынка ценных бумаг будут оказывать давление на ослабление гривни. В то же время снижение расходов на зарубежный отдых и оплату импортируемых энергоносителей, а также успешное завершение переговоров по новой программе с МВФ должны компенсировать эти негативные факторы. Поэтому в целом мы ожидаем, что все-таки курс будет оставаться близким к текущему уровню – 27 грн/доллар, колеблясь в диапазоне +/- 50 копеек", – прогнозирует Сергей Николайчук.

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Владимир Позний считает, что в целом ожидания рынков на май позитивные, что также будет играть на укрепление гривны.

"К маю мировые рынки приходят с оптимизмом, поскольку инвесторы обращают внимание на стабилизацию числа зараженных и попытки отдельных стран снять ограничения на передвижения. Это улучшает настроения на рынках, восстанавливая спрос на высокодоходные активы, которые избыточно резко упали в прошлом месяце", – говорит он.

При этом эксперт добавляет: отток капиталов из развивающихся стран продолжается, поэтому не стоит ожидать, что гривня и акции на фондовых рынках полностью вернутся к предкризисным уровням.

"Вероятно, май вполне может оказаться позитивным месяцем для рынков, что позволит курсу USD/UAH качнуться в сторону 26,5 грн/доллар. Однако после карантина должен будет начаться длительный, неровный и вряд ли всегда позитивный процесс оздоровления экономики. Зачастую этот этап связан с рядом банкротств и финансовых трудностей для компаний и государств, а возможности спасти всех пострадавших явно нет ни у кого. Поэтому есть риски, что рынки уже в мае могут вернуться к более избирательному отношению к покупкам, сосредоточившись на наиболее сильных отраслях и валютах. В этом случае курс гривни может вновь вернуться к снижению, хотя вряд ли это будут мартовские темпы. Скорее можно говорить о потенциале ослабления украинской валюты на 3-5% в месяц", – считает эксперт.

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