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Доллар растет: эксперт рассказала о связи с глобальными факторами

27 декабря, 09:45

Евгения Давыденко

Аналитики изменили оценку вероятности мирового экономического кризиса в средине года, отметил специалист

/ Фото: Pixabay

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В пятницу, 27 декабря, Национальный банк ослабил гривню, хотя на протяжении практически всего декабря национальная валюта уверенно укреплялась к доллару.

Что касается следующего года, то на курс "зеленого" в Украине вряд ли будут сильное влияние оказывать глобальные факторы. Такое мнение новостям "Сегодня" озвучила заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко. По ее словам, аналитики изменили оценку вероятности мирового экономического кризиса в средине года.

"Если еще полгода назад аналитики были более осторожны и прогнозировали вероятность того, что будет кризис, на 30 – 40%, то сейчас ожидания намного улучшились", – сказала она.

В частности, говорит Репко, на это повлияло потепление отношений между США и Китаем, а также политику Федеральная резервная система (ФРС) США.

Напомним, ФРС США в среду, 30 октября, третий раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5-1,75%. Как отмечали в комментарии новостям "Сегодня" финансисты, политика снижения процентных ставок ФРС вызывает с одной стороны снижение доходности американских казначейских обязательств, а с другой – рост интереса к украинским гособлигациям.

Как известно, премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24" заверил, что гривня будет укрепляться и дальше:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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