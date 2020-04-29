Курс доллара в Украине опустился ниже психологической отметки

На четверг, 30 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

29.04 30.04 Изменение 1 доллар США 27,10 грн 26,97 грн - 0,13

Таким образом, по сравнению со значениями 29 апреля курс доллара упал еще на 13 копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" опустился ниже психологической отметки в 27 гривен, чего не происходило с 17 марта, то есть больше месяца. За неделю – с 23 по 30 апреля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на восемь копеек.

Курс евро на 30 апреля при этом упал сразу на 19 копеек – с 29,43 до 29,24 гривни.

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Напомним, ранее эксперт объяснил сайту "Сегодня", что сейчас влияет на курс доллара в Украине, а также озвучил прогноз на ближайшее время.

Украинцев также призывают к финансовой осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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