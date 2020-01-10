Курс доллара в Украине откатился после резкого взлета

На рабочую субботу, 11 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|10.01
|11.01
|Изменение
|1 доллар США
|24,12 грн
|23,97 грн
|- 0,15
Таким образом, по сравнению со значениями 10 января года курс доллара снизился на 15 копеек после резкого роста сразу на 29 копеек в предыдущий банковский день. При этом официальный курс доллара вновь опустился ниже психологической отметки в 24 гривни, которую до этого пробил вверх впервые за почти полтора месяца.
Впрочем, с первого в 2020 году банковского дня, 3 января, гривня ослабла по отношению к "зеленому" на 28 копеек, а по сравнению с последним банковским днем 2019 года – уже на 68 копеек.
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Напомним, ранее новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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