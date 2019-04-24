Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Курс доллара в Украине падает все ниже

Сегодня, 16:06

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 25 апреля; за неделю гривня укрепилась на 10 копеек

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Данил Павлов, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 25 апреля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

24.0425.04Изменение
1 доллар США26,69 грн26,59 грн- 0,10 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 24 апреля курс доллара упал еще на 10 копеек после снижения на девять днем ранее. При этом за неделю – с 18 апреля - курс "зеленого" снизился также на 10 копеек. Официальная стоимость доллара опускается все ниже психологической отметки в 27 гривен. 

Ранее эксперты спрогнозировали для "Сегодня", чего ждать от курса доллара теперь, после выборов. Специалисты уверены, что результат голосования не стал сюрпризом для валютного рынка.

.

Кроме того, аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

Вы сейчас просматриваете новость " Курс доллара в Украине падает все ниже". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Переход на новые номера банковских счетов: НБУ составил памятку для клиентов

Сегодня, 06:06

Памятку опубликовал Национальный банк Украины

Какие ожидания украинских банков по кредитам: появились итоги опроса

Вчера, 18:44

Результаты опроса опубликовал Национальный банк

Стало известно, сколько НБУ перечислит в госбюджет

Вчера, 17:18

Решение принято на сегодняшнем заседании Совета центробанка

Украинские банки резко нарастили прибыль

Вчера, 15:25

Чистая прибыль банковской системы выросла более чем на 50%

Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Участника «Х-Фактора» посадили за убийство

В сети показали убитую на Донбассе террористку из Харькова

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Вакарчук готовит собственный политический план: цель - революция

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Стильные и в то же время строгие луки от украинского дизайнера

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Сегодня, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Вчера, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

Вчера, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Зеленский сделал подстрекательское заявление для стран СССР

Из голодного края: россияне опять опозорились в интернете

12 дизайнерских находок для обустройства кухни