Курс доллара в Украине падает все ниже

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 25 апреля; за неделю гривня укрепилась на 10 копеек

Иллюстрация. Фото: Данил Павлов, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 25 апреля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

24.04 25.04 Изменение 1 доллар США 26,69 грн 26,59 грн - 0,10 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 24 апреля курс доллара упал еще на 10 копеек после снижения на девять днем ранее. При этом за неделю – с 18 апреля - курс "зеленого" снизился также на 10 копеек. Официальная стоимость доллара опускается все ниже психологической отметки в 27 гривен.

Ранее эксперты спрогнозировали для "Сегодня", чего ждать от курса доллара теперь, после выборов. Специалисты уверены, что результат голосования не стал сюрпризом для валютного рынка.

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Кроме того, аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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