Курс доллара в Украине перевалил за 28 гривен

Сегодня, 15:32

Неспокойно и на межбанке, и на наличном валютном рынке

Курс доллара в Украине перевалил за 28 гривен
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Сегодня, 28 августа, торги на межбанковском валютном рынке начались с резкого подорожания доллара, которое продолжилось с небольшой коррекцией вниз и в середине дня.

Уже на открытии курс доллара на межбанке вырос на 10 копеек до отметок 28,05/28,09 грн (купля/продажа). По состоянию на 15:00 доллар торговался на уровне 28,02/28,07 грн. В то же время, официальный курс доллара на сегодня составил 27,88 грн.

Отметку в 28 гривен доллар на межбанке не преодолевал с зимы 2018 года.

Курс доллара на межбанке 28 августа

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При этом, как сообщают аналитики портала "Минфин", Национальный банк Украины (НБУ) провел валютную интервенцию по продаже доллара через Mathing по курсу 28,1 гривен, что способствовало стабилизации курса и прекращению бурного падения гривни.

Неспокойно и на наличном валютном рынке. Доллар в обменниках подорожал на 15 копеек, евро – на 37 копеек.

Курс доллара и евро на наличном рынке

  

Валюта

Курс 27 августа

Курс 28 августа

Изменение

доллар

27,83/27,9

27,95/28,05

+ 12/15

евро

32,03/32,18

32,34/32,55

+ 31/37

рубль

0,405/0,41

0,408/0,413

+ 0,003/0,003

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Как известно, "осеннее" подорожание доллара в этом году началась для украинцев уже в августе. Эксперты прогнозируют, что к сентябрю тенденция не успеет измениться, а потому украинцам следует готовиться к новому витку девальвации.

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, специалисты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:

В Нацбанке также признали: гривня будет слабеть, но речи о долларе по 40 гривен не идет.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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