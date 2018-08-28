Курс доллара в Украине перевалил за 28 гривен

Неспокойно и на межбанке, и на наличном валютном рынке

Сегодня, 28 августа, торги на межбанковском валютном рынке начались с резкого подорожания доллара, которое продолжилось с небольшой коррекцией вниз и в середине дня.

Уже на открытии курс доллара на межбанке вырос на 10 копеек до отметок 28,05/28,09 грн (купля/продажа). По состоянию на 15:00 доллар торговался на уровне 28,02/28,07 грн. В то же время, официальный курс доллара на сегодня составил 27,88 грн.

Отметку в 28 гривен доллар на межбанке не преодолевал с зимы 2018 года.

Курс доллара на межбанке 28 августа

При этом, как сообщают аналитики портала "Минфин", Национальный банк Украины (НБУ) провел валютную интервенцию по продаже доллара через Mathing по курсу 28,1 гривен, что способствовало стабилизации курса и прекращению бурного падения гривни.

Неспокойно и на наличном валютном рынке. Доллар в обменниках подорожал на 15 копеек, евро – на 37 копеек.

Курс доллара и евро на наличном рынке

Валюта Курс 27 августа Курс 28 августа Изменение доллар 27,83/27,9 27,95/28,05 + 12/15 евро 32,03/32,18 32,34/32,55 + 31/37 рубль 0,405/0,41 0,408/0,413 + 0,003/0,003

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Как известно, "осеннее" подорожание доллара в этом году началась для украинцев уже в августе. Эксперты прогнозируют, что к сентябрю тенденция не успеет измениться, а потому украинцам следует готовиться к новому витку девальвации.

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, специалисты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:

В Нацбанке также признали: гривня будет слабеть, но речи о долларе по 40 гривен не идет.