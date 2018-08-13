Курс доллара в Украине поднимется еще выше – прогноз

Курс доллара в Украине вырос за неделю, с 6 по 13 августа, на 0,1-1%. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара повысился с 27,09 грн до 27,25 грн, или на 0,6%. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,09/27,46 до 27,19/27,49. Таким, образом, покупка выросла на 0,4%, а продажа – на 0,1%.

А спрос/предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 27,09/27,12 до 27,36/27,39 грн (+1%). Такие данные сайту "Сегодня" представил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Снижению гривни к доллару способствовало сразу несколько внешних факторов. Во-первых, рост самого доллара. Только в пятницу (10 августа. – Ред.) пара евро/доллар пробила уровни 1,15 и 1,14, и в понедельник (13 августа) опускалась до 1,136 – минимума с июля 2016 года. Индекс доллара также вышел на максимумы за 26 месяцев. Во-вторых, обрушение турецкой лиры до исторических минимумов потянуло за собой вниз валюты стран с формирующимися рынками", – пояснил эксперт.

Он отметил, что на начавшейся неделе курс доллара продолжит расти.

"Ожидаем продолжения роста курса доллара к гривне на фоне его роста на мировых рынках. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,5 грн", – считает аналитик.

Напомним, ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:

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