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Курс доллара в Украине подскочил после падания https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%20100%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%20100%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2 2019-08-02T08:41:00+03:00 Финансы Национальный банк установил официальную стоимость украинской валюты

На сегодня, 2 августа, после того, как доллар на межбанке пошел в рост, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс основных иностранных валют:

1 доллар США – 25,35 грн;

1 евро – 27,99 грн;

10 российских рублей – 3,97 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара вырос сразу на 33 копейки. Доллар подорожал впервые после беспрерывного падения в течение девяти дней, за которые гривня окрепла до уровня 2016 года. Впрочем, за неделю с 26 июля по 2 августа гривня все равно укрепилась – на 14 копеек.

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Курс евро сегодня вырос на девять копеек после снижения на восемь днем ранее. Евровалюта удержалась ниже психологической отметки в 28 гривен, которую преодолела впервые с января 2017 года. То есть в целом евро не стоил так дешево 2,5 года.

Стоимость 10 российских рублей повысилась на копейку.

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В четверг, 1 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины вырос на 29 копеек в покупке и на 27 – в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась к закрытию на уровне 25,38/25,4 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 28,03/28,05 грн, повысившись на семь копеек в покупке и на пять – в продаже. Сегодняшние торги еще не начались.

Новости "Сегодня" также выяснили, как курс доллара повлиял на цены на продукты в Украине. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год - 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар. Прогноз курса Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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