Курс доллара в Украине подскочил выше психологической отметки

Выросла официальная стоимость "зеленого" на 18 марта, но за неделю гривня ослабла на 10 копеек

Фото: AFP

Курс доллара в Украине подскочил выше психологической отметки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/549/14b/5c654914b8254.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/549/14b/5c654914b8254.jpg 2019-03-15T16:22:00+02:00 Финансы Выросла официальная стоимость "зеленого" на 18 марта, но за неделю гривня ослабла на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 18 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

15.03 18.03 Изменение 1 доллар США 26,72 грн 27,01 грн + 0,29 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 15 марта, курс доллара повысился на 29 копеек Таким образом, стоимость доллара превысила психологическую отметку в 27 гривен. За неделю – с 11 марта – "зеленый" поднялся в цене на 10 копеек. Ранее эксперты уже объяснили "Сегодня", почему в Украине снова дорожает доллар и что ждет гривню после выборов .

Напомним, ране аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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