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Курс доллара в Украине подскочил выше психологической отметки

Сегодня, 16:22

Выросла официальная стоимость "зеленого" на 18 марта, но за неделю гривня ослабла на 10 копеек

Фото: AFP
Курс доллара в Украине подскочил выше психологической отметки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/549/14b/5c654914b8254.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/549/14b/5c654914b8254.jpg Финансы Выросла официальная стоимость "зеленого" на 18 марта, но за неделю гривня ослабла на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 18 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

15.0318.03Изменение
1 доллар США26,72 грн

27,01 грн

+ 0,29 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 15 марта, курс доллара повысился на 29 копеек  Таким образом, стоимость доллара превысила психологическую отметку в 27 гривен. За неделю – с 11 марта – "зеленый" поднялся в цене на 10 копеек. Ранее эксперты уже объяснили "Сегодня", почему в Украине снова дорожает доллар и что ждет гривню после выборов .

Напомним, ране аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, НБУ, гривня, курс доллара, курс НБУ

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