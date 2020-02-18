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Курс доллара в Украине ползет вниз

18 февраля, 16:10

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 19 февраля

/ Фото: Сегодня

На среду, 19 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

18.0219.02Изменение
1 доллар США24,45 грн24,44 грн- 0,01

Таким образом, по сравнению со значениями 18 февраля курс доллара снизился на копейку после того, как практически не изменился в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 12 по 19 февраля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на две копейки.

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Фото: ijeab/Freepik

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, почему в начале 2020 года в Украине лихорадило доллар и нужно ли бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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