Курс доллара в Украине "пополз" вверх

На среду, 14 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

13.11 14.11 Изменение 1 доллар США 27,9 грн 27,91 грн + 0,01 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 13 ноября, курс доллара, как и накануне, вырос на копейку. Американская валюта плавно дорожает после заметного снижения. Эксперты поясняют: доллар укрепляется не только в Украине, но и по всему миру.

Доллар удерживается ниже психологической отметки в 28 гривен. В течение ноября украинцам грозит рост курса доллара, прогнозируют эксперты.





Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:





Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.

А стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.