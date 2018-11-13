Курс доллара в Украине "пополз" вверх

Сегодня, 16:29

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 14 ноября

Фото: Jcomp - Freepik.com
Фото: Jcomp - Freepik.com

На среду, 14 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:    

13.11 14.11 Изменение
1 доллар США 27,9 грн 27,91 грн + 0,01 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 13 ноября, курс доллара, как и накануне, вырос на копейку. Американская валюта плавно дорожает после заметного снижения. Эксперты поясняют: доллар укрепляется не только в Украине, но и по всему миру.

Доллар удерживается ниже психологической отметки в 28 гривен. В течение ноября украинцам грозит рост курса доллара, прогнозируют эксперты.

  

 


Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:


Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.

А стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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"Сегодня"

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