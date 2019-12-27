Курс доллара в Украине пошел в гору: гривня упала впервые за месяц

/ Фото: пресс-центр НБУ

На сегодня, 27 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 23,29 грн;

1 евро – 25,81 грн;

10 российских рублей – 3,77 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос на три копейки после снижения на две в предыдущий банковский день. Курс доллара повысился впервые с 29 ноября, то есть практически за месяц. Впрочем, в целом в последний раз доллар стоил так дешево 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар. За неделю – с 20 по 27 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 12 копеек. При этом премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24" заверил, что гривня будет укрепляться и дальше:

Курс евро сегодня вырос на четыре копейки после снижения на копейку в предыдущий банковский день. Евровалюта впервые с января 2016 года держится ниже психологической отметки в 26 гривен. Стоимость 10 российских рублей повысилась на три копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В четверг, 26 декабря, доллар подорожал на 21 копейку в покупке и на 28 – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 23,45/23,53 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 25 копеек в покупке и 33 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,01/26,09 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в бюджете-2020 – 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Кроме того, эксперт рассказал сайту "Сегодня", что будет с курсом доллара в 2020 году и какие факторы будут влиять на курс гривни.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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