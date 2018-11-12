Курс доллара в Украине практически замер

На вторник, 13 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

12.11 13.11 Изменение 1 доллар США 27,89 грн 27,9 грн + 0,01 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 12 ноября, курс доллара вырос на копейку после падения на три копейки. Доллар удерживается ниже психологической отметки в 28 гривен. В течение ноября эксперты ожидают снижения курса доллара в Украине.





Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:

Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.

А стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.