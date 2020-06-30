Доллар в Украине практически замер: курс Нацбанка

На вторник, 30 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 26,69 грн;

1 евро – 29,95 грн;

10 российских рублей – 3,85 грн.

Таким образом, по сравнению со значениями пятницы, 26 июня, курс доллара снизился на копейку после роста на пять копеек в предыдущий банковский день. А за неделю – с 23 по 30 июня – национальная валюта окрепла по отношению к американской на три копейки.

Курс евро при этом вырос на четыре копейки после падения на 17 копеек в предыдущий банковский день. Евровалюта осталась ниже психологической отметки в 30 гривен. Стоимость 10 российских рублей практически не изменилась.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 26 июня, доллар на межбанке упал в цене на три копейки в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 26,70/26,72 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на пять копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 29,92/29,94 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

В тренде Зарплаты украинцев упали впервые за четыре года

Напомним, рыночные аналитики объясняли, почему в Украине упал спрос на валюту. По словам экспертов, именно такая тенденция привела к "замораживанию" курса доллара.

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Как сообщалось, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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