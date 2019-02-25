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Курс доллара в Украине преодолел психологическую отметку

Сегодня, 16:58

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 26 февраля; за неделю гривня укрепилась на 20 копеек

Фото: Flickr
Курс доллара в Украине преодолел психологическую отметку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/966/ac3/5c4966ac327ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/966/ac3/5c4966ac327ba.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 26 февраля; за неделю гривня укрепилась на 20 копеек

На вторник, 26 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

25.0226.02Изменение
1 доллар США27,02 грн

26,99 грн

- 0,03 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 25 февраля, курс доллара понизился на три копейки после роста на две. При этом доллар опустился чуть ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 19 февраля – доллар потерял в цене уже 20 копеек. Эксперты прогнозируют, что на текущей неделе доллар будет дешеветь.

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Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, НБУ, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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