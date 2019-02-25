Курс доллара в Украине преодолел психологическую отметку
Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 26 февраля; за неделю гривня укрепилась на 20 копеек
На вторник, 26 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|25.02
|26.02
|Изменение
|1 доллар США
|27,02 грн
26,99 грн
|- 0,03 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 25 февраля, курс доллара понизился на три копейки после роста на две. При этом доллар опустился чуть ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 19 февраля – доллар потерял в цене уже 20 копеек. Эксперты прогнозируют, что на текущей неделе доллар будет дешеветь.
Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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