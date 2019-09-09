Курс доллара в Украине просел до уровня августа

На вторник, 10 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:
|09.09
|10.09
|Изменение
|1 доллар США
|25,09 грн
|25,03 грн
|- 0,06
Таким образом, по сравнению со значениями 9 сентября курс доллара снизился еще на три копейки после падения на 22 копейки днем ранее. Официальный курс "зеленого" достиг минимального значения с начала августа. При этом за неделю – со 3 по 10 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 11 копеек. Аналитик "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует, что на текущей неделе падение доллара к гривне продолжится.
Ранее аналитики рассказали сайту "Сегодня", что будет с долларом в сентябре, а также назвали главные риски для устойчивости гривни.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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Также глава НБУ Яков Смолий сообщил, повлияли ли пиковые выплаты по госдолгу в сентябре на валютный рынок:
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