Курс доллара в Украине растет: новые данные НБУ

На среду, 22 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

21.08 22.08 Изменение 1 доллар США 27,69 грн 27,71 грн + 0,02 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырос на две копейки. Сегодня, 21 августа, гривня укрепилась на 20 копеек после того, как 20 августа курс доллара вырос на 22 копейки. В целом так дорого "зеленый" не стоил с зимы 2018 года.

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:



